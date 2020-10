ECCELLENZA - Due calciatori hanno sintomi da Covid, in via precauzionale la partita di domani è stata rimandata

Due giocatori presentano sintomi da Covid 19: rinviata la partita fra Montefano e Vigor Senigallia, a breve arriverà l’annunzio dal Comitato Regionale Marche. È il terzo match della quarta giornata d’andata del campionato d’Eccellenza, l’unico torneo di calcio dilettantistico ad aver iniziato le partite, che non si disputerà, dopo Urbino – Urbania e Sangiustese – Anconitana (un caso fra i rossoblu, che già hanno saltato tre partite: due di campionato e una di Coppa Italia). La gara era prevista per domani pomeriggio al campo sportivo Dell’Immacolata di Montefano. La notizia, confermata da fonti viola, arriva proprio nei giorni più caldi e in cui è vivo il dibattito sul calcio locale: ripartire subito, posticipare l’avvio e fermarsi definitivamente.