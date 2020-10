Coronavirus, altra vittima nelle Marche

SI TRATTA DI un uomo di Arquata del Tronto. A darne notizia è il sindaco

Altra vittima per il Covid nelle Marche, a darne notizia è il sindaco di Arquata del Tronto. «Purtroppo un nostro concittadino affetto da altre patologie ha contratto il virus nei giorni scorsi in ospedale ed è venuto a mancare nella giornata di oggi, ci stringiamo alla moglie e alla famiglia» ha detto il sindaco Aleandro Petrucci sulla pagina Facebook del Comune. I morti nelle Marche salgono dunque a 993. Il primo cittadino del comune terremotato ha anche fatto il punto sulle altre persone contagiate nel suo comune che «in questi giorni e in particolare nelle ultime ore sono aumentate». Per fortuna «Gli altri contagiati stanno bene e in isolamento al proprio domicilio e a loro va il nostro augurio di pronta guarigione. Due delle persone risultate positive sono residenti, ma attualmente non dimoranti sul territorio». Cinque i nuovi casi, che si aggiungono ai due che già erano stati accertati.