REGIONALI - E' l'ottava lista in appoggio al candidato di centrodestra Francesco Acquaroli. Ci saranno anche Deborah Pantana, Anna Maria Tittarelli e Flavio Zura

di Luca Patrassi

Sciolte le riserve, pronti il simbolo e – soprattutto – i candidati per correre alle prossime elezioni regionali. La coalizione di riferimento per il Movimento civico di Mattei è quella di centrodestra guidata dal candidato governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli. La lista si chiama “Civici per il territorio” ed è una delle otto forze politiche schierate a sostegno del deputato di FdI. I rumors c’erano da parecchie settimane ed ora trovano lo sbocco dell’ufficialità, o quasi visto che ancora il movimento non ha fatto la sua comparsa formale sul palcoscenico elettorale. Lo farà tra pochi giorni. Parità di genere e parità di colpi.

A guidare la lista sarà il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi che ha così definito la portata della sua discesa in campo: lo farà – come aveva già detto nella fase iniziale di valutazione del progetto Marche 2020 – per portare in Regione le ragioni dell’entroterra che finora – secondo l’amministratore – non hanno avuto promotori in grado di proporsi con autorevolezza e con cognizione di causa a vantaggio punto del territorio di provenienza. Se una lista civica si caratterizza appunto per i contenuti locali e non partitici, la presenza di Paola Giorgi conferma che si è in presenza di un movimento in grado di rappresentare le varie anime della politica locale, moderate e riformiste. Paola Giorgi, attrice di origini matelicesi, è nota anche per essere stata l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Protezione civile nella giunta di centrosinistra guidata da Gianmario Spacca. Oltre alla coppia “testa di serie” in campo ci saranno l’ex candidata sindaco al Comune di Macerata Deborah Pantana, la cingolana Anna Maria Tittarelli e l’ex sindaco di Mogliano Flavio Zura. Annunciata anche la presenza di un civitanovese, ma il nome è ancora “secretato”.