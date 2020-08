MARCHE 2020 - L'avvocato di Macerata è l'ultimo acquisto degli azzurri. Il commissario regionale Battistoni: «Siamo felici che abbia accettato la nostra proposta». Intanto è pronto lo schieramento della Lega per l'arrivo di Matteo Salvini che domani pomeriggio sarà ad Appignano e Macerata

L’avvocato Raffaele Delle Fave entra in Forza Italia e sarà tra i candidati alle regionali nel collegio di Macerata. Ex assessore comunale delle Giunte di centrosinistra guidate da Giorgio Meschini, Delle Fave ad inizio anno era stato anche proposto candidato sindaco da alcune forze politiche di centrodestra che non gradivano la candidatura del leghista Andrea Marchiori. Un piano b che alcuni hanno sempre tenuto caldo prima della decisione comune di puntare su Sandro Parcaroli. Alle elezioni comunali del 2015 Delle Fave appoggiò la candidata sindaca Deborah Pantana.

Continua dunque la campagna acquisti dei forzisti guidati dal coordinatore provinciale Riccardo Sacchi, dopo l’approdo nelle fila degli azzurri del sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica. Il terzo uomo in lista è Gianluca Pasqui, ex sindaco di Camerino. Da definire la rosa delle donne, per ora si parla solo di Valentina Gregori, di Caldarola. «Salutiamo con grande entusiasmo l’ingresso in Forza Italia dell’avvocato Raffaele Delle Fave, noto professionista con un’importante esperienza politica e amministrativa essendo stato per dieci anni assessore al Comune di Macerata – -commenta il senatore Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia – Raffaele viene da una storia civica moderata e di centro, verso la quale Forza Italia rimane attrattiva. Il suo ingresso testimonia il lavoro che da tempo portiamo avanti nelle Marche con il sostegno del presidente Silvio Berlusconi e del vicepresidente Antonio Tajani. Siamo felici che Raffaele Delle Fave abbia accettato la nostra proposta di candidatura alle prossime elezioni regionali nel collegio di Macerata dove avremo una lista competitiva e verso la quale nutriamo tutti grandi aspettative».

Delle Fave si aggiunge al folto schieramento di candidati di Macerata città dopo il sindaco uscente Romano Carancini (Pd, l’ex rettore Unicam Flavio Corradini, l’ex assessore Massimiliano Bianchini (con la civica di centrosinistra “Rinasci Marche”), l’avvocato Giancarlo Giulianelli e la consigliera Deborah Pantana (nelle civiche di Acquaroli), Simone Livi (Fratelli D’Italia) e l’ex sindaca Anna Menghi per la Lega.

Intanto è in programma per domani la doppia iniziativa maceratese del leader della Lega Matteo Salvini. Alle 17 sarà alla Giessegi di Appignano e sempre ad Appignano farà un comizio in via IV Novembre. Alle 18.15 è in cartellone una manifestazione in piazza Mazzini con la presentazione della lista elettorale in campo per le elezioni regionali: sarà dunque il “Capitano” Matteo Salvini a presentare la squadra che vede in campo l’ex sindaco di Macerata Anna Menghi, il sindaco di Castelraimondo Renzo Marinelli, la giornalista portorecanatese Emanuela Addario, il consigliere regionale uscente Luigi Zura Puntaroni, l’ex parlamentare sardo di Fi ed attuale vicesindaco di Cingoli Filippo Saltamartini e l’ex assessore alla cultura del Comune di Civitanova Maika Gabellieri. Neanche a farlo apposta il comizio di Salvini sarà in quella piazza Mazzini che per tanti anni ha ospitato la sede del Gus, onlus che ha a lungo gestito i milionari progetti anche del Comune per l’accoglienza e l’inserimento degli immigrati. Uno degli argomenti non citati nella conferenza di fine mandato del sindaco Carancini.