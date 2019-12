Marche 2020, Salvini lunedì ad Ancona

ELEZIONI - Il leader della Lega arriverà il 23 dicembre alle 11,30. Per la candidatura alla presidenza della Regione resta in prima fila Fdi

Dopo Giorgia Meloni, ad Ancona arriva Matteo Salvini. La corsa del centrodestra per Marche 2020 entra dunque nel vivo. Il leader della Lega sarà nel capoluogo lunedì 23 alle 11,30. Ancora da stabilire il luogo esatto. Salvini si fermerà per pranzo e poi ripartirà per l’Emilia Romagna.

Per il candidato governatore della coalizione, intanto, resta acceso il testa a testa tra Francesco Acquaroli e Guido Castelli, con il primo nelle ultime settimane sembrerebbe leggermente in vantaggio. In realtà il nome era atteso alla fine della settimana scorsa, come aveva annunciato la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni nel suo appuntamento alle Muse. Che il nome debba uscire dalle fila di FdI era emerso nella riunione di inizio mese ad Arcore tra Berlusconi, Salvini e Meloni, nel quadro di un accordo nazionale sulla spartizione delle Regioni. Resta da capire se nel frattempo le carte in tavola siano cambiate o meno. L’arrivo di Salvini di sicuro testimonia un’attenzione particolare della Lega verso la nostra regione, dopo Emilia Romagna e Calabria.