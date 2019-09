POLITICA - Summit a porte chiuse alla Domus San Giuliano, un centinaio i partecipanti: tra loro anche il presidente di Confindustria Gianluca Pesarini. Il piano dettato dal supercommissario: una serie di nomi papabili per il ruolo di governatore, la nomina di un coordinatore per il capoluogo e l'incontro con le forze di centrodestra in vista delle comunali

di Alessandra Pierini (foto Fabio Falcioni)

La Lega si è riunita a porte chiuse ieri sera alla Domus San Giuliano a Macerata. Poco più di un centinaio i presenti tra amministratori, iscritti e simpatizzanti. Ospite il presidente di Confindustria Gianluca Pesarini.

Una rosa di potenziali candidati alla presidenza della Regione, la nomina di un coordinatore cittadino e l’incontro con le forze di opposizione a Macerata. Questo il piano dettato dal senatore Paolo Arrigoni, responsabile della Lega Marche e commissario del partito nel capoluogo. «E’ mia intenzione – ha spiegato Arrigoni, raggiunto dopo l’assemblea – individuare un coordinatore cittadino su Macerata e il coordinatore provinciale entro qualche settimana. Assegneremo anche altri ruoli tipo di organizzativo. A breve, brevissimo, incontrerò i rappresentanti di forze politiche e delle civiche di centro destra. Nel frattempo battiamo in lungo e largo la regione».

Sulla sua candidatura alle regionali, di cui si è parlato con insistenza non commenta: «Stiamo lavorando ad una rosa di candidati. Ci confronteremo e sceglieremo al nostro interno per poi proporre un nome. Nel frattempo stiamo costituendo dei gruppi di lavoro per i vari settori di competenza della Regione, infrastruttura, sanità, energia, caccia e pesca, economia, sviluppo aziende, e uno per la ricostruzione. Saranno aperte anche a non leghisti. In questo modo potremo cominciare a formulare delle proposte». Sulla visita del presidente Giuseppe Conte che domani sarà a Castelsantangelo, Arrigoni è critico: «Aveva promesso di recarsi spesso nelle zone terremotate già nel Conte 1, poi le visite si sono fatte sempre più rade. Il conte due bis si mette con il Pd, artefice della legge 189. E’ assurdo. Anche l’opposizione in materia di terremoto sarà al centro della nostra attenzione».

Prima dell’intervento “a porte chiuse” di Paolo Arrigoni, si sono avvicendati sul palco i parlamentari Giorgia Latini, Giuliano Pazzaglini e Tullio Patassini: «Conquisteremo tutti gli appuntamenti da qui al 2023» ha dichiarato.Poi il consigliere regionale Sandro Zaffiri che ha focalizzato l’attenzione sul Piano Sanitari Regionale: «Sarà approvato entro fine legislatura, i consiglieri voteranno il nulla perchè il piano demanda tutto alle determine della Giunta, tutto sarà in mano all’assessore alla Sanità Ceriscioli».