di Enrico Maria Scattolini

PREMIATA A TOLENTINO la coerenza di Dino Pagliari (+).

INSIEME al suo coraggio (+).

DI CONFERMARE IL 4-2-4 anche nel derby al “Della Vittoria”. Importante per la posizione in classifica delle due squadre, delicato per la tradizionale rivalità fra le loro tifoserie.

CORRETTO (+) comunque il loro comportamento domenica scorsa, nonostante la presenza di diversi ex sull’uno e l’altro fronte.

L’ESORDIO DEL VENTENNE LUCIANI (+) in terza linea, a fianco dell’altro terzino under Iulitti – per di più incaricato del controllo del temutissimo Petrucci – avrebbe potuto consigliare all’allenatore biancorosso una più prudente copertura a metà campo.

E’ STATO INVECE REPLICATO (+), pari pari, il “modulo a 2” sull’asse Giorgio Pagliari/Tortelli

DI CONSEGUENZA RIBADITE le velleità offensive con quattro avanti di… professione, avendo Minnozzi preso il posto di Napolano.

PROPRIO MINNOZZI è stato il match winner (+): nel primo tempo, prodezza balistica su calcio piazzato, imprendibile per Orsini.

ECCELLENTE (+) il comportamento della difesa (lo sarà per l’intero incontro).

GRANDE IMPEGNO (+), con qualche tribolazione, di Giorgio Pagliari e Tortelli nel reparto di mezzo. A confronto con la superiorità numerica avversaria.

NON E’ MANCATA L’ASSISTENZA ALLE PUNTE (+), soprattutto attraverso ripartenze a campo aperto, talvolta micidiali, che hanno infilato la retroguardia cremisi sbilanciata nel tentativo di collaborare con gli altri settori al recupero dello svantaggio del gol di Minnozzi.

LA CARENZA DI TEMPISMO E DI PRECISIONE, nel passaggio definitivo, ha però tolto alla Rata la tranquillità del consolidamento del risultato.

CON L’AGGRAVANTE DEL PENALTY scagliato sulla traversa della porta tolentinate da D’Ercole (-).

SECONDO CALCIO DI RIGORE CONSECUTIVO non sfruttato (-) dalla Maceratese nelle due ultime partite. (Perri, la domenica precedente, contro il Montegranaro).

ERRORI PESANTI (-) per una squadra dall’attacco astenico come quella biancorossa.

TANT’E’ VERO che, nel finale, solo un miracolo di Gagliardini (+++) ha impedito a Bracciatelli di pareggiare i conti.

VERSO LA META’ DELLA RIPRESA, Dino Pagliari aveva comunque provveduto a cambiari i connotati della sua formazione.

RENDENDOLA PIU’GUARDINGA: inserimento di un terzo centrocampista (Ruani) di fatto al posto di un avanti (Minnozzi) .

UNA SAGGIA DECISIONE (+) per rendere indolori gli ultimi scampoli del match.

INTERMINABILI, con i cinque minuti di recupero.

IL MERCATO DI DICEMBRE dovrebbe togliere queste tensioni (+).