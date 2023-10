di Mauro Giustozzi

Stadio Helvia Recina e nuovo campo da rugby di Villa Potenza. E’ stata la giornata delle firme sui contratti da parte del Comune di Macerata e dei rappresentanti della Edilizia Crocioni che si è aggiudicata entrambi gli appalti dei due impianti sportivi, il primo per una manutenzione e ristrutturazione, il secondo destinato alla palla ovale da costruire ex novo.

Per quanto riguarda lo stadio Helvia Recina, è dei giorni scorsi una determina comunale che ufficializza l’aggiudicazione dell’appalto (la gara era stata vinta ad agosto, come anticipato da Cronache Maceratesi) in favore della Ati Edilizia Crocioni Snc e Top Edilizia Snc per un importo, finanziato dall’Ue con il Next Generation, contrattuale complessivo di 3.527.373,84 euro e un tempo pari a 570 giorni per il completamento delle opere». Adesso l’impresa del presidente della Maceratese dovrà preparare il progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento di manutenzione straordinaria, sulla traccia di quello già presentato dal Comune in passato, e poi dare il via ai cantieri che potrebbero partire già ad inizio 2024, visto che il primo intervento riguarderà la costruzione di nuovi spogliatoi a raso del campo di gioco nella curva chiusa dove attualmente c’è il prato e quindi non avrà impatto alcuno sulle attività sportive che si svolgono nel campo sportivo di via dei Velini.

Firma che è arrivata anche per la costruzione del nuovo impianto per il rugby destinato a sostituire il vecchio impianto intitolato a Elia Longarini nella zona dell’Anfiteatro a Villa Potenza. In questo caso si tratta del progetto di rigenerazione urbana dell’area archeologica di Ricina e il nuovo campo da rugby, finanziato sempre dall’Ue con il Next Generation. La Edilizia Crocioni snc si è aggiudicato l’appalto presentando il ribasso del 5% sull’importo posto a base di gara, quindi per un importo contrattuale complessivo di 2.029.037,90 euro e per un tempo pari a 300 giorni per completare le opere (anche in questo caso la gara era stata vinta a fine settembre). L’impianto per il rugby verrà edificato accanto al nuovo Centro Fiere. Il finanziamento con fondi Pnrr prevede la realizzazione di due nuovi campi da rugby (uno in sintetico e uno in erba) per allestire un polo sportivo di riferimento regionale. A ciò sarà connessa la valorizzazione dell’area archeologica di Helvia Recina all’interno di una più ampia strategia per la riqualificazione della qualità urbana della località di Villa Potenza per trainare lo sviluppo economico e turistico del territorio. Il progetto è stato stilato dagli uffici comunali in un dialogo costante anche con i tecnici della Federazione di Rugby, approvato dal Coni, che hanno potuto offrire utili indicazioni specifiche per far sì che i campi siano utilizzabili al meglio. Essendo finanziamenti legati al Pnrr in entrambi i casi i lavori dovranno concludersi entro il 2026.