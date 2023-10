di Mauro Giustozzi (foto di Fabio Falcioni)

Zona Cesarini ancora una volta decisiva per la Maceratese che acciuffa un pareggio, alla fine meritato, grazie al rigore di Di Ruocco dopo che nel primo tempo Perri si era fatto parare da Taborda il penalty. Il tutto proprio mentre alcuni tifosi di casa stavano abbandonando lo stadio e dalla curva si alzavano cori di contestazione nei confronti dei biancorossi.

Resta il rammarico per il Montegranaro che ha assaporato a lungo il gusto del successo che avrebbe anche meritato per le occasioni avute ed il gioco mostrato. Per la squadra di Pagliari una partita dal doppio volto: male nel primo tempo meglio nella ripresa, ma il lavoro che attende il tecnico è ancora molto perché la prestazione di squadra ha mostrato molti limite ed errori. Bene Di Ruocco, Perri nonostante il rigore fallito, mentre la difesa ha sofferto moltissimo ed il centrocampo è migliorato solo con l’ingresso di Giorgio Pagliari. Tra gli ospiti sugli scudi il portiere Taborda, l’imprendibile Tonuzi ed un Kukic che ha giganteggiato in difesa. Buona la prima di mister Marinelli.

Maceratese in serie positiva da tre turni che hanno portato un successo e due pareggi e prima del nuovo allenatore Dino Pagliari sulla panchina del ‘suo’ stadio Helvia Recina per il quarto esordio in biancorosso dopo le due volte in epoche diverse da calciatore e le due da allenatore della Rata. Di fronte c’è quel Montegranaro che anch’esso in settimana ha portato in panchina un nuovo tecnico, Daniele Marinelli, anch’egli ex biancorosso in coppia col dirigente Proculo che pure ha giocato ed avuto incarichi passati a Macerata. Dunque una sfida dal sapore particolare per molti dei protagonisti attesi. Ed inoltre una sorta di prova generale per la Maceratese in vista del doppio confronto di semifinale di Coppa Italia contro i calzaturieri, forse in questo momento anche più importante del campionato dove la squadra è attardata rispetto alla zona playoff, che è stato spostato al 15 in casa l’andata e 29 novembre il ritorno visto che il Montegranaro dovrà recuperare il 1° novembre la partita rinviata con la Civitanovese.

Gli ospiti, con una gara in meno, precedono di due punti in classifica la Maceratese e arrivano da due vittorie consecutive in trasferta intramezzate dal ko interno con l’Urbino e dal turno di forzato riposo di una settimana fa: quindi Montegranaro molto temibile soprattutto fuori casa. Per l’occasione Dino Pagliari deve fare a meno degli infortunati Ruani, Minnozzi, Chimezie con Gagliardini in panchina non al meglio e con Iulitti che gioca con una fasciatura alla testa reduce dal colpo preso a Montecchio. Confermato lo stesso undici della gara in terra pesarese. In tribuna presente anche Silvio Pagliari, fratello di Dino nonché ex diesse della Maceratese agli albori della sua carriera di dirigente sportivo nei primi anni Novanta. Presenti anche altri ex come Alberto Prenna e Stefano Strappa. Nella Curva Just viene esposto lo striscione “Forza Tommy” a sostegno del giovane settempedano che in settimana ha avuto un incidente sul luogo di lavoro.

Neppure il tempo di iniziare la sfida che i calzaturieri dopo 53 secondi passano in vantaggio: rilancio dalle retrovie con palla che arriva in area di rigore, Tonuzi vince il duello con Sensi e in diagonale batte Amico. Doccia gelata per la Rata ed i suoi tifosi. Montegranaro che al 12’ perde per infortunio Zaffagnini ed è costretto a ridisegnare l’assetto difensivo. Rata che si fa vedere in area al quarto d’ora con un calcio di punizione di Napolano spizzato di testa in area da Tortelli ma sfera che non inquadra la porta. Ospiti molto aggressivi mentre i biancorossi come spesso capita faticano ad imbastire una manovra offensiva capace di creare problemi ai gialloblu. Al 28’ Maceratese che perde palla ai limiti della propria area di rigore, ospiti che rimettono la sfera in area dove arriva Perpepaj che dal dischetto del rigore grazia Amico tirando incredibilmente fuori.

Sul rovesciamento di fronte Maceratese che potrebbe subito pareggiare: Di Ruocco entra in area di rigore e viene agganciato da Pagliarini. Rigore sacrosanto che però lo specialista Perri si fa respingere da un Taborda molto reattivo sul rasoterra, non troppo angolato, del centravanti di casa. Scampato il pericolo i gialloblu riprendono a macinare il loro gioco mentre la Rata torna a mostrare tuti i suoi limiti nella costruzione del gioco offensivo dove non basta la verve di Di Ruocco e la generosità di Perri a superare la munita retroguardia ospite. Al 46’ Montegranaro vicinissimo al raddoppio: punizione di Cicconetti, palla in area dove irrompe Tonuzi che anticipa ancora Sensi di testa ma stavolta Amico ha un riflesso d’istinto nel colpire la palla che finisce sulla traversa, salvando così la propria porta.

Inizio ripresa con Giorgio Pagliari in campo per Massei. Qualche segnale di miglioramento nell’intensità dei biancorossi rispetto al primo tempo. Subito Di Ruocco non aggancia in area un pallone invitante che doveva essere sfruttato meglio. Al 15’ calcio di punizione di Di Ruocco e palla che viene deviata sui legni dell’incrocio dei pali dall’ottimo Taborda. Rata che spinge di più, ospiti costretti sulla difensiva nella fase centrale della ripresa ma sempre pronti a ripartire come con Merzoug al 23’ che svirgola da solo in area una ghiotta palla gol. Il neo entrato Jallow al 33’ grazia ancora la Rata incuneandosi in area ma pi tirando fuori sull’uscita di Amico. Un colpo di testa di Tortelli costringe Taborda a salvarsi in angolo. Assalto finale della squadra biancorossa alla disperata ricerca del pareggio con Mancini che al 45’ si procura il secondo rigore della gara con uno sgambetto ai suoi danni di Rozzi: stavolta è Di Ruocco che va sul dischetto e batte Taborda che aveva intuito la conclusione. Il tutto mentre dalla curva si erano intensificati i cori di contestazione.

Il tabellino:

MACERATESE (4-2-3-1): Amico 6; Iulitti 5,5, Sensi 4,5, Strano 5, Martedì 5,5; Tortelli 5,5, Massei 5 (dal 1’ .s.t Pagliari G. 6); D’Ercole 5 (dal 26 ‘ s.t. Cirulli 5,5), Napolano 5 (dal 38’ s.t. Mancini 6), Di Ruocco 7; Perri 6,5. (Gagliardini, Luciani, Moschetta, Nicolosi, Marcolini, Pierantoni). All. Pagliari D. 6.

MONTEGRANARO (4-4-2): Taborda 7,5; Foresi 6, Zaffagnini s.v. (dal 12’ p.t. Pagliarini 6), Kukic 6,5, Ruggeri 6; Merzoug 6,5 (dal 32’ s.t. Corrado 6), Tissone 7, Capponi 6, Cicconetti 6 (dal 6’ s.t. Rozzi 5); Tonuzi 7,5 (dal 22’ s.t. Jallow 6; dal 45’ s.t. Tinazzi s.v.), Perpepaj 6,5. (Mallozzi, Di Biagio, Bruffa, Radojicic). All. Marinelli 6.

TERNA ARBITRALE: Ferroni di Fermo 6 (assistenti Paradisi di Pesaro e Morganti di Ascoli).

RETI: Tonuzi (MG) al 1’ p.t.; Di Ruocco (MC9 su rigore al 47’ s.t.

NOTE: spettatori 600 circa. Ammoniti: Iulitti, Martedì, Kukic, Taborda, Pagliarini. Angoli: 8-1. Recupero: 3’ p.t., 5’ s.t.