Ordinanza della Polizia locale di Macerata per regolamentare la circolazione stradale e la sosta in occasione del derby Maceratese-Civitanovese, ritorno del primo turno di Coppa Italia Eccellenza, gara che verrà disputata allo stadio Helvia Recina mercoledì 20 settembre alle 15,30.

L’ordinanza prevede nel piazzale Helvia Recina: divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle 12:30 e divieto di transito dalle 14:00. In via dei Velini: divieto di sosta dalle 12:30 fino presumibile alle 18:30, nel tratto compreso tra il civico 125/a e il civico 151 (tratto compreso tra i due ingressi al piazzale Helvia Recina) e divieto di transito nel tratto compreso tra l’intersezione con via Due Fonti e l’intersezione con la nuova bretella che conduce verso via Vittime delle Foibe, a partire dalle 14:30.

Per i veicoli della tifoseria ospite è prevista la sosta lungo via Dei Velini lato destro e, in caso di necessità anche sul lato sinistro, fatti salvi gli accessi laterali, con la seguente specifica regolamentazione: parcheggio riservato ai veicoli dei disabili della tifoseria della squadra ospite, sul lato destro a scendere, per 3 posti, immediatamente dopo il bar “Le Monde”; parcheggio riservato agli autobus, sul lato destro a scendere dall’opposto civico n. 100; parcheggio riservato ad autovetture, sul lato destro a scendere, dopo l’area riservata agli autobus fino al civico n. 265 e sul lato sinistro a scendere dall’opposto civico n. 217 fino all’opposto civico n. 265. I veicoli dovranno essere parcheggiati rivolti verso Villa Potenza, in modo da agevolare il loro deflusso al termine della manifestazione.

In via Panfilo: divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle 12:30 nel tratto compreso tra il civico 5/a e l’opposto civico 24 e nel tratto compreso tra il civico 32/a ed il civico 44. A partire dalle 14:30 divieto di transito, eccetto autobus urbani, residenti, veicoli a servizio di disabili che espongono lo speciale contrassegno, ciclomotori, motocicli e utenti che forniscano motivazioni rilevanti circa la necessità di accedere alla via, doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra l’intersezione con via Due Fonti e piazzale Croce Verde, con regolamentazione a senso unico alternato all’altezza della curva, direzione obbligatoria a destra valido per i veicoli in uscita, provenienti dal tratto senza sbocco della via (uscita in direzione via Due fonti), direzione obbligatoria a destra, valido per i veicoli che si immettono in via Dei Velini, provenienti dalla traversa posta all’altezza dell’armeria Ciccarelli.

Nel piazzale Croce Verde: divieto di sosta con rimozione forzata eccetto veicoli a servizio di persone disabili a partire dalle 12:30 negli stalli di parcheggio sul lato destro rispetto alla direzione di marcia via Panfilo – via Fratelli Palmieri, divieto di sosta con rimozione forzata eccetto ciclomotori e motocicli, a partire dalle 13:00 su parte dell’area attigua all’ex mattatoio.

In via Famiglia Palmieri: divieto di transito, eccetto veicoli dei residenti, per accesso alle aree private dei civici 6 – 34 e direzione obbligatoria a destra, verso piazzale Croce Verde, valido per i veicoli dei residenti in uscita dalle aree private dei civici 6 – 34.

Intersezione rotatoria tra via Vittime delle Foibe e contrada Fontezucca: divieto di transito a salire in contrada Fontezzucca, eccetto veicoli di pubblica utilità, disabili, veicoli della tifoseria locale e veicoli dei residenti nella zona. In via Murri e parcheggio Garibaldi: possibilità di sosta per i veicoli della tifoseria locale.