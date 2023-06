Temporali, scatta l’allerta. Già oggi la pioggia sta interessando alcune zone dell’entroterra, Macerata compresa, e della costa. Allagamenti lungo la Provinciale 78, nella zona di Passo Ripe San Ginesio. Ma per domani la Protezione civile ha emanato una vera e propria allerta valida in tutta la regione per temporali. L’allerta è di colore giallo, quindi considerata “ordinaria” e scatterà dalla mezzanotte.