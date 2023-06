di Luca Patrassi

«De Padova, guardi che lei non fa più parte della maggioranza, vota contro le nostre indicazioni, che viene a fare alle nostre riunioni?»: è, più o meno, il senso di quello che ieri sera si è sentita dire la consigliera comunale della lista civica Parcaroli Sabrina De Padova al suo ingresso nella sede di via Roma della Lega dove appunto si è riunito il centrodestra maceratese. Ad aprire la serie degli attacchi alla consigliera è stato il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani, seguito dal altri esponenti di Forza Italia e della stessa lista civica. De Padova se ne è andata dopo aver ribadito che continuerà a votare secondo coscienza. In attesa del Consiglio comunale di stasera, ieri sera la riunione è stata utile per avere la conferma che le divisioni continuano a registrarsi sia nei rapporti tra i singoli partiti, e in particolare tra Lega e Fratelli d’Italia, sia all’interno dei gruppi stessi.

L’assessore Paolo Renna, fresco reduce dalla cerimonia di Villa Potenza per la quale aveva lanciato un appello sulla chat della maggioranza per la ricerca urgente di una fascia tricolore poi indossata da un consigliere comunale, è andato all’attacco sul fronte delle ciclovie, prima contestando il numero di osservazioni pubblicato dai media e poi attribuendo quasi il tutto all’opera di un solo professionista. Nessun ripensamento, dunque, pare di capire, sulla linea fluviale tracciata per le ciclovie dal Comune. Tensioni si sono registrate anche sul fronte degli impianti sportivi di Fontescodella che, da bando, avrebbero dovuto essere per la promozione di attività fisica all’aria aperta e si sono risolti – per larghissima parte – in una palestra fitness con annesso bar-ristorante. Peraltro perfino con una delibera di approvazione di un progetto in difformità da quanto votato il giorno prima dalla maggioranza in Consiglio comunale. Sul fronte ospedale un rapido accenno, si è in attesa che la Regione pubblichi il bando per la progettazione, operazione annunciata da tempo e ultimamente promessa al massimo entro luglio. Stasera seduta di Consiglio comunale con il solito pacco di mozioni, ordini del giorno e interrogazioni.