MACERATA - In rampa di lancio il progetto per la realizzazione dell’impianto polivalente che comprende palestra per arti marziali e scherma, nella zona di via Metauro. Sarà realtà entro la seconda parte del 2024. Karintia srl di Avezzano si è aggiudicata l'appalto con un ribasso del 9,65%, per un importo contrattuale complessivo di 1.430.475,26 euro

di Mauro Giustozzi

La nuova casa di scherma e arti marziali sta per prendere forma. L’attesa sta per terminare e, nell’arco di poco più di un anno le associazioni sportive che fanno riferimento a queste discipline sportive finalmente troveranno a Macerata un luogo accogliente, moderno, funzionale dove poter svolgere attività di allenamento e gare agonistiche.

In rampa di lancio il progetto per la realizzazione dell’impianto polivalente comprendente palestra arti marziali e scherma a Piediripa nella zona di via Metauro che sarà realtà entro la seconda parte del 2024. Il Comune di Macerata si era aggiudicato lo scorso anno un finanziamento di 1 milione e 500 mila euro del bando del ministero relativo al Pnrr, missione cinque componente C 2.3 investimento 3.1, ovvero ‘Sport e inclusione sociale’ destinato a questa nuova struttura sportiva ed ha portato a termine il bando di gara, a cui hanno preso parte due imprese.

Nella determina di aggiudicazione dell’appalto si legge che la scelta è stata fatta “in favore del concorrente n. 2 – Karintia srl di Avezzano (provincia de L’Aquila), alle condizioni stabilite negli atti di gara, come integrate dall’offerta tecnica ed economica, quest’ultima rappresentata dal ribasso del 9,65% sull’importo posto a base di gara, quindi per un importo contrattuale complessivo di 1.430.475,26 euro e per un tempo pari a 400 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione. La Karintia ha ottenuto il punteggio complessivo più alto, pari a 99,475, di cui 80 per l’offerta tecnica, 14,475 per l’offerta economica e 5 per l’offerta tempo”.

L’impresa abruzzese, peraltro è già ben conosciuta dall’amministrazione comunale avendo già lavorato in città per la costruzione della nuova palestra della scuola IV Novembre, dovrà quindi in poco più di un anno edificare la palestra polivalente che occuperà una porzione di circa 2832 metri quadri. La struttura consentirà di svolgere attività sportiva di scherma e arti marziali e sarà realizzata con caratteristiche tali da consentire anche la pratica dei principali sport indoor, oltre a tutte le attività sportive a corpo libero. All’interno verrà realizzata un’area di gioco libera di 24×15 metri lineari per una superficie complessiva pari a 360 metri quadri, oltre spogliatoi, depositi, servizi igienici e locali tecnici. La superficie per l’attività sportiva sarà pavimentata in pvc e avrà un’altezza libera di circa otto metri. La palestra sarà invece in gomma nel rispetto delle prescrizioni Coni, mentre i restanti servizi e locali in gres porcellanato antiscivolo. Tra gli obiettivi del progetto, per cui l’amministrazione si è aggiudicata il finanziamento, c’è anche quello di andare a dare ulteriore impulso alla frazione di Piediripa. L’intervento, infatti, attraverso la natura inclusiva tipica delle attività sportive intese non solo come strumento di benessere psico-fisico e di prevenzione, ma come veicolo di inclusione, partecipazione, educazione vuole permettere lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per la crescita equilibrata di ciascun individuo, con particolare riferimento all’attrattività per i giovani. L’area dove sarà costruita la nuova palestra è già oggetto di altri investimenti da parte del Comune che ha risistemato lo sgambatoio per gli animali ed ha costruito un nuovo campetto da calcetto. Inoltre sarà data nuova vita alla vicina zona della lottizzazione del Bracciale, rimasta ferma da tanti anni e soggetta a fallimento.