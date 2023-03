SANITA' - Il commento dell’assessore Filippo Saltamartini in occasione della seconda Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari

«Sono davvero intollerabili le violenze e le intimidazioni verso il personale della sanità». E’ il commento dell’assessore alla Sanità e alla Sicurezza Urbana Filippo Saltamartini in occasione della seconda Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari.

Una giornata istituita dalla legge 113 del 14 agosto 2020 poiché ogni anno circa 3000 operatori sanitari e socio-sanitari subiscono aggressioni, ci cui più o meno la metà vengono denunciate. «I dati Inail ci dicono che nel 71% dei casi le aggressioni colpiscono donne, oltre un terzo riguardano infermieri ed educatori professionali impegnati in servizi educativi e riabilitativi con minori, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, disabili, pazienti psichiatrici e anziani all’interno di strutture sanitarie o socio-educative», si legge nella nota.

«La mancata denuncia o querela degli operatori sanitari rende il fenomeno ancora sottostimato – prosegue l’assessore. – Non si capisce perché di fronte a questi fatti, in molte Province della nostra Regione, sono stati chiusi i presidi di polizia presso i principali ospedali, lasciando questi servizi coperti solo da guardie giurate e per quelli esistenti l’organico è così esiguo che se ne compromette la funzionalità. Tutti gli ospedali di primo e secondo livello dovrebbero avere un presidio fisso di polizia – conclude Saltamartini – in questi ultimi mesi comunque qualcosa si è mosso grazie all’impegno dei Prefetti delle nostre province».