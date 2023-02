CIVITANOVA - La decisione è stata presa dall'Ast. Il trasferimento dal 20 febbraio. Nei giorni scorsi c'è stata una protesta perché i pazienti attendevano al freddo

La Guardia medica di Civitanova si trasferisce dal Poliambulatorio al piano terra dell’ospedale. La decisione è dell’Ast. Domenica Amedeo Regini (Città verde) aveva lamentato il fatto che i pazienti dovessero stare ad attendere il loro turno al freddo. Si cambia e dal 20 febbraio la Guardia medica di Civitanova sarà attiva all’interno dell’ospedale, negli ambulatori medici situati al piano terra, con orario previsto tutti i giorni feriali e festivi dalle 20 alle 8, mentre in tutti i prefestivi dalle 10 alle 20.

«Come preannunciato, la direzione generale dell’Ast di Macerata ha voluto fortemente questo trasferimento – sottolinea Daniela Corsi, sub commissario Sanitario dell’azienda – per garantire la sicurezza sia degli operatori sanitari che dell’utenza. Esprimo un ringraziamento particolare alla direzione medica nella persona di Nadia Mosca e al direttore del Distretto, Gianni Turchetti, per aver contribuito a realizzare in breve tempo lo spostamento». La soluzione adottata è in grado così di soddisfare la richiesta di ambienti idonei e confortevoli per le esigenze dei medici che vi prestano servizio e dei cittadini che ne usufruiscono.