MACERATA - Formalizzata l'ammissione dei candidati all'assunzione a tempo determinato, nominate anche le commissioni: per Cardiologia solo due domande, sei per Malattie Infettive

Dopo il distacco sindacale retribuito con servizio ridotto al 50% per il direttore della Chirurgia dell’ospedale di Camerino, Giambattista Catalini, l’albo pretorio dell’azienda sanitaria territoriale di Macerata offre la lettura di altre determine legate alla ricerca di personale. Assunzioni in gran parte a tempo determinato, un’uscita di scena, assunzione a tempo interinato di biologi e ammissione di candidati per un paio di bandi pubblici.

A tempo determinato l’assunzione nel profilo di dirigente medico di Medicina Trasfusionale allo specializzando Federico Antonio Lotito, nel profilo di dirigente medico di Patologia Clinica assunzione a tempo determinato della specializzanda Benedetta Corvaro. Dimissioni invece per Maria Angela Vittoria Anna Chiara Licata, dirigente medico a tempo determinato di Pneumologia di Macerata.

Poi gli aggiornamenti di due avvisi pubblici per la ricerca di cardiologi e di infettivologi. All’avviso pubblico per assunzioni a tempo determinato in Cardiologia hanno risposto in due, uno specialista e uno specializzando: più numerosa la commissione esaminatrice che è composta dal presidente Umberto Berrettini e da Alfredo Mazza e Sebastiano Golini. All’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato nella disciplina di Malattie Infettive hanno risposto due specialisti e quattro specializzandi. La commissione d’esame è guidata dal presidente Roberto Catalini e ha come componenti Paola Milini e Eleonora Gabrielli. A tempo indeterminato l’assunzione nel profilo di dirigente biologo di Katia Forti e Donatella Gobbi, inserite nella graduatoria del concorso approvato il 30 dicembre del 2021.

