LA CERIMONIA di consegna oggi. Il primario Walter Siquini spiega la necessità del nuovo macchinario. E' il quarto intervento che l'istituto di credito guidato dal presidente Cavallini e del dg Guardiani firma a sostegno dell'adeguamento delle apparecchiature dell'ospedale cittadino

di Luca Patrassi (foto di Fabio Falcioni)

Un ecotomografo in dono da Banca Macerata all’unità operativa di Chirurgia generale dell’ospedale. Stamattina, nella biblioteca della struttura sanitaria cittadina, la cerimonia di consegna che ha visto presenti il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, il commissario dell’Ast Antonio Draisci, la subcommissaria Daniela Corsi, il primario di Chirurgia Walter Siquini, i vertici di Banca Macerata con il presidente Ferdinando Cavallini, il direttore generale Toni Guardiani e la responsabile commerciale Debora Falcetta, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni e il vescovo di Macerata Nazzareno Marconi.

«La chirurgia generale di Macerata disporrà così – ha osservato il primario Siquini – di tutta la più moderna tecnologia necessaria per affrontare in sicurezza la chirurgia resettiva epatica sia laparotomica che laparoscopica. Si tratta, infatti, di un macchinario utilissimo se consideriamo che gran parte della chirurgia oncologica effettuata nel reparto di Macerata viene eseguita con approccio mininvasivo. Grazie a questo ecografo, dotato di due sonde di cui l’una per ecografia laparoscopica intraoperatoria e l’altra per ecografia a cielo aperto, può essere affrontata la chirurgia resettiva epatica in laparoscopia, che consente la precisa valutazione intraoperatoria dei rapporti vascolari e la definizione delle linee di transezione parenchimale».

L’ecografo è collegato a un computer e ad un monitor ad alta definizione, anch’essi donati da Banca Macerata, che sono stati istallati nella sala riunioni dove consentiranno una più rapida e definita visione delle immagini radiologiche durante il meeting settimanale multidisciplinare del mercoledì. Interventi di ringraziamento per l’operato dei vertici di Banca Macerata sono arrivati da Draisci e da Corsi che hanno sottolineato l’importanza del gesto.

«Un momento importante – ha osservato Draisci – quello di oggi, una bella manifestazione di solidarietà e di sussidiarietà, la condivisione di un percorso. A Banca Macerata va il nostro più sentito ringraziamento per questa significativa donazione che si è realizzata grazie ad una collaborazione consolidata e proficua tra le istituzioni, e che mira ad integrare e migliorare l’erogazione dei nostri servizi sanitari».

Da Banca Macerata la conferma dell’attenzione al territorio e in particolare all’ospedale cittadino. Ha osservato il presidente di Banca Macerata Ferdinando Cavallini: «Questo è il quarto intervento benefico che destiniamo all’ospedale di Macerata, il segnale dell’attenzione che la banca riserva al territorio», il direttore generale di Banca Macerata Guardiani ha aggiunto la positiva esperienza avuta da un mio caro in ospedale rilevando che «l’obiettivo di questa donazione è dare un chiaro segnale della disponibilità di Banca Macerata».

Il primo cittadino Sandro Parcaroli ha sottolineato l’impegno di Banca Macerata ricordando anche le azioni benefiche di singoli cittadini a sostegno dell’adeguamento tecnologico delle apparecchiature dell’ospedale. Assente l’assessore regionale Saltamartini, è stato il consigliere regionale Pierpaolo Borroni ad avventurarsi, con una battuta, sul tema del nuovo ospedale: «E’ la seconda volta che lo dico, sarà il sindaco Parcaroli a mettere la prima pietra della nuova struttura». Infine la benedizione del macchinario a cura del vescovo Nazzareno Marconi.

L’assessore Saltamartini ha affidato a una nota il suo pensiero: «Il connubio tra pubblico e privato ha un grande valore quando si esprime in un settore strategico come la Sanità. Si tratta oltretutto di un’apparecchiatura che agevola interventi poco invasivi e che consentono un più veloce recupero del paziente. Ringrazio quindi Banca Macerata non solo per la generosità, ma anche per la lungimiranza nel confrontarsi con il dott. Siquini affinché le risorse a disposizione fossero investite nel modo migliore per potenziare le prestazioni del reparto».

In sala diversi operatori sanitari e tra questi il direttore medico Carlo Di Falco, il direttore della Nefrologia Franco Sopranzi e della Ginecologia Mauro Pelagalli.





