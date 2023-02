SANITA' - Il direttore del reparto di Chirurgia è stato eletto a novembre segretario nazionale del Fesmed

Il direttore della Unità complessa di Chirurgia dell’ospedale di Camerino, Giambattista Catalini, da alcuni giorni ha ottenuto dall’azienda sanitaria territoriale di Macerata il distacco sindacale retribuito con prestazione lavorativa al 50%. Nello scorso novembre c’era stata l’elezione del chirurgo (noto anche per l’impegno in politica, è stato candidato sindaco a Fermo), a segretario nazionale di un sindacato dei medici, il Fesmed, alla quale era seguita a fine gennaio la richiesta all’Ast di distacco sindacale retribuito con prestazione lavorativa al 50%.

Nei giorni scorsi il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria territoriale di Macerata Antonio Draisci ha firmato la determina che consente al direttore dell’Unità complessa di Chirurgia dell’ospedale di Camerino Giambattista Catalini di essere in distacco sindacale per tutto il 2023.

La determina dell’azienda sanitaria ricorda quanto previsto dalla legge in materia: «i dipendenti ed i dirigenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, nelle amministrazioni ricomprese nei comparti e nelle aree, che siano componenti degli organismi direttivi statutari delle proprie associazioni sindacali rappresentative, hanno diritto ad essere collocati in distacco sindacale con mantenimento della retribuzione per tutto il periodo di durata del mandato sindacale. Tale periodo di distacco, utilizzato con articolazione della prestazione lavorativa ridotta è equiparato a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell’Amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico». Catalini aveva già presentato le linee programmatiche del suo impegno sindacale a sostegno dei medici, da verificare il riflesso sull’ospedale camerte visto che appunto il direttore dimezzerà la sua presenza.

(l. pat.)