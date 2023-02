SANITA' - L'annuncio del commissario dell'Ast Antonio Draisci, l'attuale apparecchiatura è fuori uso per un guasto irreparabile

«E’ in corso l’istruttoria per la sostituzione della Tac dell’Ospedale Santa Lucia di Recanati». E’ quanto comunica il commissario dell’Ast di Macerata Antonio Draisci, dopo le segnalazioni del comitato cittadino nato a tutela dell’ospedale.

La Tac attuale infatti è stata dichiarata fuori uso a causa di un guasto irreparabile. «A causa, infatti, dell’obsolescenza dell’apparecchiatura le parti di ricambio per la manutenzione e la risoluzione dei guasti non sono più disponibili e di conseguenza la Tac non è più utilizzabile – spiega il Commissario, che però sottolinea – stiamo provvedendo affinché il presidio recanatese non rimanga sguarnito di una così importante tecnologia».