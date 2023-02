INAUGURAZIONE ad Ancona - La direttrice della clinica Dermatologica Anna Maria Offidani: «Si tratta di un ulteriore passo avanti nelle azioni di miglioramento dell’assistenza sanitaria». L'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini: «Puntiamo molto sull’ammodernamento»

E’ stata inaugurata a Torrette la vasca terapeutica della clinica di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche ad Ancona.

La vasca sarà utilizzata per la balneoterapia, un percorso terapeutico destinato prevalentemente al paziente dermatologico.

«Le patologie più trattate – ha fatto sapere l’azienda ospedaliera – saranno psoriasi, dermatiti atopiche sovrainfette, ampie ustioni, ferite difficili: il paziente viene immerso in soluzioni acquose appositamente preparate».

L’azione congiunta di stimolazione fisica e chimica, «insieme alle sostanze come detergenti, emollienti, antisettici o molecole farmacologiche – è stato spiegato – consentono la pulizia della cute rimuovendo le impurità solubili, liposolubili e insolubili. Un processo fondamentale per la prevenzione di infezioni batteriche o micotiche, perché riduce la carica microbica senza alterare la flora cutanea, l’acidità, la superficie idrolipidica migliorando la risposta immunologica dei tessuti».

«Si tratta di un ulteriore passo avanti nelle azioni di miglioramento dell’assistenza sanitaria presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche – ha commentato la professoressa Anna Maria Offidani, direttore Sod Clinica Dermatologica –. Siamo riusciti in questi anni a trasformare molte delle idee che sembravano utopie in realtà».

L’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, partecipando all’inaugurazione ha sottolineato come «Noi puntiamo molto sull’ammodernamento dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, vogliamo avviare un percorso innovativo per valorizzare le professionalità presenti. Il fatto che l’Agenas abbia riconosciuto Torrette come il migliore ospedale pubblico d’Italia – ha ricordato – deve essere uno stimolo a migliorare ulteriormente».

Al taglio del nastro hanno preso parte anche il nuovo direttore generale, Armando Marco Gozzini; il professor Marcello D’Errico, che ha esposto le linee guida per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico, e i dottori Andrea Toccaceli e Massimiliano Romondia che hanno mostrato le procedure di utilizzo della vasca terapeutica.