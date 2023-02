TOLENTINO - Durante l'assise di questo pomeriggio il sindaco ha detto che sta cercando un accordo extra Ast che non ha accolto le richieste del medico. Caso Saipa, D'Este annuncia che segnalerà in Procura quanto avvenuto. Trovati i fondi per risolvere l’annoso problema di infiltrazioni d’acqua al palazzetto. Spostamento del liceo Classico: la Provincia dice no al referendum proposto da Lega e Forza Italia

di Francesca Marsili

Dopo le dimissioni con due anni di anticipo del cardiologo Raul Brambatti che – come anticipato da Cronache Maceratesi – lascia orfano l’ambulatorio dell’ospedale di Tolentino, novità arrivano dal Consiglio comunale di questo pomeriggio, sia dal sindaco Mauro Sclavi, sia dal consigliere di minoranza Francesco Pio Colosi che ha posto all’attenzione la questione sebbene non inserita all’ordine del giorno.

Il consigliere di Fratelli d’Italia ha interrogato il primo cittadino se, alla luce delle dimissioni del medico, si fosse mosso per risolvere il problema.«Nel frattempo – afferma Colosi – mi sono sono informato in Regione e il presidente della Commissione sanità ha risposto che a breve arriverà un sostituto». Sclavi risponde: «La questione l’ho seguita da vicino sin dai primi momenti perché il dottor Brambatti aveva fatto delle richieste all’Asur che non sono state accolte. E’ stata quindi una decisione dello specialista di andarsene anticipatamente. Questo ci lascia privi di 28 ore di cardiologia, un servizio essenziale perché seguiva circa 1200 pazienti per quanto riguarda i piani terapeutici per i cardiopatici che devono rivolgersi altrove. Quello che sto facendo con il dottor Brambatti per non perdere la sua professionalità è un accordo di altra natura, extra Ast, per far si che il territorio non perda questa figura. E’ utile, a questo punto – conclude Sclavi – che si collabori insieme».

L’altra novità arriva in risposta all’interrogazione del consigliere Pd Luca Cesini che ha chiesto all’amministrazione come intende muoversi per risolvere l’annoso problema di infiltrazioni d’acqua al palazzetto dello sport “G. Chierici”. «Abbiamo trovato la copertura finanziaria – annuncia la vicesindaco e assessore allo sport Alessia Pupo – e possiamo affermare che a breve partiranno i lavori per la riparazione del danno con una guaina impermeabilizzante. Sappiamo bene che ci sono i campionati in corso, la nostra amministrazione, fin dal suo insediamento, si è subito occupata del problema che insiste da molti anni».

Meno soddisfatto l’altro consigliere di minoranza, Massimo D’Este, di “Tolentino città aperta” che ha chiesto chiarimenti sulla vicenda degli operai della ditta Saipa che senza un accordo scritto, ma verbale fatto con la precedente amministrazione, erano alloggiati ai container pur non essendo terremotati. Il 12 gennaio, a seguito della chiusura dell’area container, gli operai sono usciti, ma resta un debito da parte della ditta Saipa verso il Comune di Tolentino per vitto e alloggio che non ha alla base un contratto.

«Non sappiamo che tipo di accordi abbia fatto la precedente amministrazione con la Saipa, bisognerebbe chiederlo a loro – ha risposto Sclavi – . Quello che abbiamo fatto è stato interrompere subito questo rapporto senza titolo. Domani scadrà il termine per il pagamento del debito residuo da parte della ditta Saipa che ammonta ancora a 37mila euro». «Non siamo soddisfatti – ribatte D’Este – E’ gravissimo sia il fatto che non ci sia un accordo scritto. Per quanto ci riguarda è giusto segnalare alla Procura quanto avvenuto».

Fuori dal Consiglio comunale resta caldissima la questione dello spostamento del liceo Classico Filelfo dall’attuale sede negli ex uffici della Quadrilatero alla vecchia sede in centro storico, nell’ex orfanotrofio in via Tambroni. I lavori di messa in sicurezza dello stabile voluti dalla Giunta Sclavi per riportare i ragazzi in centro e dare una sede più adeguata sono terminati e si avvicina sempre più il momento di decidere per lo spostamento. La volontà dell’amministrazione è chiara, ma a decidere è la Provincia, che ha l’egida degli Istituti superiori. I genitori sono divisi, ognuno ha le sue motivazioni per essere favorevole o contrario.

Proprio per questo motivo, ieri, Lega Tolentino e Forza Italia Tolentino, hanno pensato di chiedere all’amministrazione un referendum popolare esclusivamente per studenti e genitori del Liceo Classico per trovare la quadra: la massima espressione di democrazia per dare voce ai cittadini. In serata, proprio in relazione all’ipotesi di un referendum, è arrivata la risposta della consigliera provinciale con delega all’edilizia scolastica Laura Sestili. «Sappiamo che il referendum è la più alta forma di democrazia e saremo noi i primi a voler coinvolgere i cittadini nelle decisioni che verranno prese ma, in questo caso, la proposta non è fattibile perché gli Enti si muovono sulla base di atti amministrativi – spiega – in piena aderenza a quanto previsto dalla legge. Allo stato rimane fermo l’investimento già programmato, e in larga parte già finanziato, relativo al polo unico scolastico da realizzarsi in località contrada Pace, la cui progettazione è da tempo completata e si sta per avviare la gara pubblica per l’affidamento dei lavori – spiega la Sestili –. Per quanto riguarda l’area dell’ex Orfanotrofio ad oggi non abbiamo a disposizione un quadro chiaro relativamente alle verifiche sulla vulnerabilità sismica e sui pareri richiesti per la sicurezza dell’edificio, così come non risulta una formale richiesta di spostamento da parte del Comune di Tolentino. Da mesi la Provincia sta lavorando per trovare la migliore soluzione per garantire la sicurezza degli studenti, del personale docente e Ata».