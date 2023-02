MACERATA - Lo Spi ha scelto il nuovo direttivo dopo la nomina di Romina Maccari a segretaria generale per la nostra provincia

«Le preoccupazioni dei nostri iscritti riguardano soprattutto il settore della sanità e dello stato sociale. Vediamo che le scelte e le azioni messe in campo nelle Marche stanno determinando un passaggio dalla sanità pubblica a quella privata. Ogni giorno registriamo un aumento delle proteste per il rinvio di visite, spesso urgenti, di molti mesi rispetto alle necessità, costringendo i cittadini e i pensionati o a rinunciare alle cure o a rivolgersi alla sanità privata», così Romina Maccari, segretaria generale della Spi Cgil di Macerata, che dice il sindacato pensionati «contrasterà in ogni modo questa linea politica della giunta regionale».

Ieri, dopo l’elezione della nuova segretaria generale per la provincia di Macerata, appunto Romina Maccari, si è completato l’organico dirigente nel corso della prima riunione del nuovo comitato direttivo. Sono stati eletti quali componenti della segreteria provinciale Spi Cgil Macerata Sabrina Lapponi (riconfermata), che avrà anche la responsabilità del dipartimento proselitismo e tesseramento, e Domenico Ticà, al primo mandato, con la responsabilità del dipartimento Contrattazione sociale, ovverosia le proposte e le osservazioni da sottoporre agli enti locali ed alle istituzioni. La segretaria generale Romina Maccari nella relazione introduttiva si è soffermata sul difficile momento socio-economico che tocca da vicino anche la categoria dei pensionati. Ha sottolineato che Cgil, Cisl, Uil delle Marche hanno prodotto «un protocollo intitolato #versoMarche2025. Si tratta di un documento che fissa alcuni criteri di base per ciò che riguarda il welfare, la Sanità, i servizi, la non-autosufficienza ed altre importanti questioni che ogni giorno investono i lavoratori, i giovani, i pensionati e gli anziani e sui quali vorremmo confrontarci con i vertici politici per avviare una seria contrattazione sociale. Sui contenuti del protocollo ci stiamo adoperando in un’opera di informazione capillare nel territorio, organizzando assemblee pubbliche», la prossima domani (1 marzo) al cinema Italia di San Severino, alle 15,30, insieme a Cisl e Uil.

Ieri sono intervenuti anche il segretario generale dello Spi Marche, Elio Cerri, e il segretario generale della Cgil di Macerata Daniele Principi. Cerri ha espresso non poche perplessità sulle scelte fatte dalla Giunta regionale ed ha voluto evidenziare anche un altro aspetto negativo legato al rinvio delle visite o alla loro delocalizzazione in strutture lontane dalla residenza degli anziani: «mandare un pensionato da Macerata a Jesi o a San Benedetto o ad Ancona, oltre al fatto di coinvolgere, spesso, anche i suoi familiari, significa fargli gravare sulle spalle un costo aggiuntivo non indifferente, stante la carenza (in alcuni casi anche la mancanza totale) dei trasporti pubblici regionali». «E’ un modo – sottolinea Principi – per decurtare di fatto le pensioni e gli stipendi specie quando, non potendo fare a meno, debbono scegliere la prestazione a pagamento, che sia nelle strutture pubbliche o che sia in quelle private. Sui contenuti di #versomarche2025 – continua Daniele Principi – partirà una campagna assembleare anche nei luoghi di lavoro».

Lo Spi Cgil Macerata ha istituito anche un Dipartimento Memoria, affidato a Rosati Ivana, militante di lungo corso, con lo scopo di produrre e archiviare materiale sulla storia delle lotte sindacali nel territorio maceratese.