CIVITANOVA - Sono state visitate ieri pomeriggio. L'ambulatorio è stato inoltre utile anche per vincere una sorta di pudore e difficoltà dovuta all'imbarazzo fra genitori e figli nel parlare di alcune tematiche. Daniela Corsi: «Eccellenza del nostro ospedale». Al termine un convegno in sala consiliare

di Laura Boccanera

Pubertà precoci o tardive, disturbi del ciclo mestruale e prevenzione delle malattie. Tante domande e tanti dubbi a cui hanno dato una risposta gli operatori e le operatrici dell’ambulatorio di endocrinologia pediatrica e di ginecologia infantile e dell’adolescenza.

Ieri in occasione dell’8 marzo si è svolto l’open day focalizzato su questa fascia di popolazione, bambine e ragazze, le donne di domani, sui disturbi della pubertà e dello sviluppo. Nelle ore dedicate alla prevenzione gratuita sono state visitate in co presenza con medici pediatri e ginecologhe 8 ragazze: 9 anni la più giovane, 18 la più “anziana”, affrontando insieme alla famiglia vari aspetti di questa delicata fase della vita di ogni donna: «ci sono stati casi di pubertà precoci o al contrario tardive, controlli di screening e per la prevenzione dei disturbi legati al ciclo mestruale per sovrappeso – spiega la primaria della pediatria la dottoressa Enrica Fabbrizi -ma il servizio è servito anche per dare risposte ad alcuni dubbi, come ad esempio se iniziare già da ora gli screening oppure sulla prevenzione con vaccino contro il papilloma virus. L’ambulatorio è stato inoltre utile anche per vincere una sorta di pudore e difficoltà dovuta all’imbarazzo fra genitori e figli nel parlare di alcune tematiche. La mediazione di un medico in questo senso può agevolare un percorso di prevenzione e informazione.

«Abbiamo scelto per quest’anno un tema legato all’adolescenza perché è un’età critica e abbiamo trovato grande interesse da parte delle famiglie – ha aggiunto il primario del reparto di ostetricia e ginecologica Filiberto Di Prospero – ormai da un anno abbiamo attivato l’ambulatorio in co presenza ginecologica e pediatrica che unisce l’esperienza dell’endocrinologia con le competenze degli altri specialisti in un unico servizio. Ogni venerdì pomeriggio al secondo piano nel reparto abbiamo questo ambulatorio che è prenotabile tramite Cup con un’impegnativa». Al termine dell’open day si è svolto nella sala consiliare di Civitanova il convegno dal titolo: “Endocrinologia e ginecologia dell’infanzia e dell’adolescenza” nel quale sia i due dirigenti medici, sia la ginecologa Silvia Battistoni, hanno relazionato dal punto di vista tecnico, sui cambiamenti nella pubertà, quando preoccuparsi e come intervenire.

«Torniamo a festeggiare insieme l’8 marzo con questo convegno di prevenzione su tematiche legate alla donna – ha detto l’assessore al welfare Barbara Capponi – un’iniziativa che vede lavorare insieme amministrazione e azienda sanitaria. Da tempo Civitanova si sta caratterizzando come “città con l’infanzia” e progetti come questo vanno nella direzione che l’amministrazione si è prefissata di portare avanti». «Questo ambulatorio è un valore aggiunto per l’ospedale di Civitanova – ha aggiunto Daniela Corsi subcommissario Ast – e l’8 marzo una giornata simbolica per promuoverlo. Come azienda sanitaria l’obiettivo è quello di rafforzare l’attività sul territorio tramite i consultori, ma anche di ridare centralità all’ospedale. Il reparto di ostetricia vanta un aumento delle prestazioni, abbiamo avuto 760 parti lo scorso anno ed è un risultato che portiamo a casa con soddisfazione. Questo open day è stato una giornata di colloqui, consigli e informazioni per l’utenza, una nicchia di eccellenza rivolta all’infanzia e all’adolescenza».