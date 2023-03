8 MARZO - Il calendario delle iniziative proposte dall'Azienda territoriale di Macerata. Ecografie gratuite nel capoluogo e nelle sedi di Civitanova, San Severino e Porto Recanati

Giornata internazionale della donna, l’Azienda sanitaria territoriale di Macerata la celebrerà con un open day e con iniziative di prevenzione gratuita della salute delle donne, diffuse nel territorio.

«Fiducia, forza e tenacia, sono le qualità che da sempre contraddistinguono le donne nella vita di ogni giorno, donne che però troppo spesso si dimenticano di se stesse, – commenta l’assessore alla Sanità regionale Filippo Saltamartini – sperando di esserci lasciati definitivamente la pandemia alle spalle, è giusto riprendere a organizzare occasioni come queste, informative ma anche di screening e prevenzione: ci mettono nella condizione di far emergere problemi di salute di cui magari non ci si sarebbe accorti, e in modo precoce. Ringrazio il personale sanitario che collabora alla realizzazione delle iniziative».

Mercoledì 8 marzo nell’Aula Biblioteca dell’ospedale di Macerata, dalle 14 alle 16, ci sarà un open day sulla prevenzione e il benessere della donna organizzato dal reparto di Ginecologia ed Ostetricia diretto dal dottorMauro Pelagalli insieme alla Breast Unit diretta dal dottoe Paolo Decembrini Cognigni e alla Ginecologia Oncologica di cui è responsabile la dottoressa Francesca Orici, in collaborazione con i medici di Medicina Generale.

Saranno affrontati i temi della prevenzione e diagnosi dei tumori della pelvi femminile e della mammella.

All’ospedale di Civitanova, invece, la giornata dell’8 marzo sarà dedicata alla prevenzione gratuita per l’infanzia e l’adolescenza.

Dalle 14 alle 17,30, nell’Ambulatorio di Ginecologia ed Endocrinologia dell’Infanzia e dell’adolescenza del locale nosocomio sono previste visite gratuite in co-presenza specialistica, con ecografia office, a bambine e adolescenti accompagnate da un genitore, con prenotazione diretta e senza impegnativa telefonando al numero 0733-823054, dalle 8 alle 20, dei giorni feriali.

A seguire, nella sala Consiliare del Comune di Civitanova, dalle 18,30 alle 19,30, si svolgerà un incontro aperto in cui saranno affrontati i problemi della pubertà, della crescita, dell’irregolarità mestruale e dell’obesità con gli specialisti ospedalieri Filiberto di Prospero, Enrica Fabbrizi e Silvia Battistoni e sarà previsto l’intervento dell’assessora alle politiche sociali Barbara Capponi.

In occasione dell’8 marzo saranno poi erogate gratuitamente prestazioni sanitarie anche nei Consultori dell’Ast maceratese dislocati sul territorio.

I ginecologi dell’Astst, infatti, offriranno visite ed ecografie gratuite nelle sedi di Macerata, Civitanova, San Severino e Porto Recanati.

Le donne interessate potranno prenotarsi chiamando al mattino il Consultorio di Macerata al numero 0733-2572034, quelli di Civitanova e Porto Recanati allo 0733-823416, infine quello di San Severino allo 0733-642248.

Sono previste, inoltre, visite psicologiche gratuite nelle sedi dei Consultori di Civitanova e Porto Recanati telefonando al numero 0733-823464, a Macerata allo 0733– 2572034, a Tolentino allo 0733 -2573363, a San Severino allo 0733-642248, a Camerino allo 0737-639266 e, infine, a Recanati allo 071-7583613.