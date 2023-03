CIVITANOVA - Claudia Sorichetti sul personale dell'ospedale: «Mi sono sentita accolta e sostenuta»

«Spesso si parla male dell’ospedale di Civitanova, invece la comunità dovrebbe andarne fiera. Ho constatato qui in due occasioni la grande bravura, professionalità e umanità del personale», così Claudia Sorichetti, una mamma civitanovese in questi giorni ricoverata assieme alla sua bambina nel reparto di Otorino per un piccolo intervento chirurgico e ringrazia tutto il reparto, il personale medico ed infermieristico per aver reso la degenza non un momento da vivere con ansia, ma un luogo dove sentirsi accolta e sostenuta: «Sono proprio felice di segnalare la bravura, la professionalità e le qualità umane del nostro ospedale – scrive – purtroppo se ne sente sempre parlare male e invece sia a Natale (con un’operazione di urgenza del mio compagno) sia ora con la piccola ho trovato un’equipe fantastica. Questa mattina dopo l’operazione 4 medici e due infermieri erano intorno a mia figlia e me. Mi sono proprio sentita accolta e sostenuta e credo sia importante condividerlo, sia per la comunità cittadina, che per questi operatori che ogni giorno lavorano e fanno un mestiere difficile e faticoso senza però perdere il sorriso e l’empatia».