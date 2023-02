MACERATA - Contratti per quattro mesi assegnati per la Rianimazione di Camerino, Nefrologia di Civitanova e per l'Hospice di San Severino. Dimissioni volontarie per uno specialista del Pronto Soccorso

Incarichi ai pensionati e un altro medico in uscita per il tramite delle dimissioni volontarie. «Questa Ast – si legge nella premessa della determina firmata dal commissario Antonio Draisci – non disponendo al suo interno di un contingente di medici specialisti sufficiente a garantire i livelli essenziali di assistenza, ha indetto un avviso al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di medici specialisti in quiescenza al fine di fare fronte alle esigenze straordinarie di volta in volta emergenti, sia derivanti dalla diffusione del virus Covid 19 sia della carenza di figure professionali, nelle more della coperture di posti vacanti». Se la prestazione del medico, anche non specialista, delle coop che va a coprire i turni al Pronto Soccorso viene remunerata con 110 euro l’ora, quella dello specialista pensionato è stabilita, nella fattispecie, in sessanta euro l’ora, sempre il doppio circa di quella fissata per il medico ospedaliero.

L’Ast Macerata ha firmato contratti per quattro mesi (fino a giugno, costo totale di 132 mila euro circa) per gli anestesisti Gilberto Sassaroli e Raffaele Pontani (36 ore settimanali a Camerino), al nefrologo Gaetano Raccosta (30 ore settimanali a Civitanova) e al chirurgo Sergio Giorgetti (25 ore settimanali per l’Hospice di San Severino). Anche in questi ultimi giorni appare all’albo pretorio una determina che ha per oggetto “dimissioni volontarie”. Ad uscire di scena è il dottor Pierluigi Recchi, titolare di un contratto a tempo indeterminato nel settore della Medicina di Urgenza all’ospedale: dimissioni presentate, ultimo giorno di lavoro il prossimo 31 marzo.

(L. Pat.)