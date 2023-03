SANITA' - A Macerata 1,3 milioni per l'impianto antincendio. Realizzazione della Centrale operativa territoriale nelle strutture di Civitanova e San Severino. Tre le cooperative ammesse alla gara per la gestione della Rsa di Recanati. Sul fronte delle risorse umane altre partenze e alcune assunzioni a tempo determinato

di Luca Patrassi

Il fronte delle risorse umane e quello dei lavori. Giornate intense per il commissario straordinario dell’Ast di Macerata Antonio Draisci alle prese con una serie di atti amministrativi: si va dalla autorizzazione alle gare per e opere in alcune strutture sanitarie e ospedaliere alle commissioni di esame per i concorsi e per l’aggiudicazione di bandi passando per il delicato tema del personale che si gioca su di un precario equilibrio tra entrate ed uscite. Il fronte degli interventi edili. Si inizia con i lavori di realizzazione del Cot (centrale operativa territoriale) a San Severino: procedura negoziata per un importo a base di gara di circa 120mila euro. Si passa a Civitanova con i lavori di manutenzione dei locali esistenti per la realizzazione della centrale operativa territoriale all’interno del poliambulatorio: anche in questo caso procedura negoziata attraverso richiesta di offerta, 106mila euro la base di gara.

A Macerata c’è la messa a norma del sistema antincendio dell’ospedale: prima l’approvazione del progetto esecutivo con adeguamento dei prezzi, poi appunto l’autorizzazione a contrarre con procedura negoziata sulla base d’asta di 1.3 milioni di euro.

Si cambia genere: tre le cooperative ammesse alla gara per la gestione della Rsa di Recanati, a guidare la commissione valutarie sarà il dottor Massimo Palazzo. Il fronte delle risorse umane.

La pediatra Serena Cedraro, titolare di incarico provvisorio annuale a San Severino Marche, ha cessato il rapporto. Assunzione per un anno come tecnico sanitario di Radiologia medica di Davide Sampaolesi e di Antonio De Cesare. Hanno risposto in cinque all’avviso pubblico per assunzione a tempo determinato di dirigenti medici nella disciplina di Malattie dell’apparato respiratorio: l’Ast ha nominato la commissione d’esame , la presidente è Francesca Marchesani. Dimissioni per la dottoressa Helga Castagnoli, in servizio nella unità di Medicina Nucleare dell’ospedale di Macerata. Infine la cessazione, dal prossimo 15 marzo, della dottoressa Ida Eliseo, dall’incarico a tempo indeterminato di 19,15 ore settimanali in qualità di specialista ambulatoriale convenzionato interno, otorinolaringoiatria.