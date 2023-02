SICUREZZA - Ast e Questura stanno lavorando per portare gli agenti nei due reparti di emergenza a Macerata e Civitanova

Posto di polizia nei pronto soccorso di Macerata e Civitanova, lavori in corso ma non lontani dalla conclusione per aumentare la sicurezza negli ospedali e in particolare nei reparti di emergenza dove in un passato non troppo lontano si sono verificati episodi di violenza e aggressioni verbali. La necessità di aumentare la sicurezza, specie a Civitanova, è apparsa sempre più evidente all’Ast e i colloqui con il questore Vincenzo Trombadore sono andati a buon fine.

Ora è questione di location: servono locali adatti per ospitare il personale della polizia. È necessario avere spazio per monitor per visionare le telecamere e per sistemare un pc, insomma il necessario per poter lavorare e presidiare i pronto soccorso del capoluogo e di Civitanova. A Macerata il presidio c’era stato sino a qualche anno fa, prima che venisse chiuso. A distanza di qualche anno si sente la necessità di tornare ad avere questo presidio, che a questo punto potrebbe arrivare nel giro di breve. Tornando agli episodi di violenza avvenuti nei pronto soccorso, è a Civitanova che si è registrata lo scorso settembre quando un 27enne ubriaco aveva aggredito il personale, ferendo tre persone. Un fatto che aveva destato clamore con il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, che aveva invocato ad un presidio di polizia fisso.

(redazione CM)