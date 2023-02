CIVITANOVA - Il presidente Maurizio Petrucci: «Abbiamo ospitato la continuità assistenziale per 40 anni, ma a seguito di alcuni interventi di ristrutturazione non eravamo più in grado di fornire ambienti idonei e confortevoli»

«Con la Guardia medica collaborazione terminata solo per motivi logistici». La Croce verde di Civitanova puntualizza alcuni aspetti dopo il trasferimento del punto di guardia medica dalla sede della Croce verde in via Moro al poliambulatorio prima e ora all’interno dell’ospedale. L’ente precisa che da oltre 40 anni l’associazione collaborava con l’azienda sanitaria mettendo a disposizione una stanza della sede.

Una collaborazione interrotta per problemi logistici e che hanno richiesto il trasferimento: «dal 23 novembre il servizio di continuità assistenziale non viene più svolto nei locali della nostra associazione – spiega il presidente Maurizio Petrucci – una precisazione che si rende necessaria al fine di evitare ulteriori disagi agli utenti che continuano a recarsi sopratutto nel fine settimana presso la nostra sede. Proprio in questi giorni, abbiamo appreso che al servizio è stata assegnata un’ulteriore nuova location presso l’ospedale generale di zona. Una scelta, come sottolineato da Daniela Corsi, volta a garantire appieno la sicurezza degli operatori sanitari e una migliore fruibilità del servizio da parte degli utenti. Ci preme precisare che la collaborazione tra l’ente e il servizio Guardia medica si è interrotta dopo oltre 40 anni solo ed esclusivamente per una questione logistica. A seguito di alcuni interventi di ristrutturazione, l’associazione non era più in grado di fornire ambienti idonei e confortevoli, sia per i pazienti che dovevano attendere il proprio turno sull’atrio all’esterno della sede, ma soprattutto per il personale medico, costretto ad operare in spazi ridotti. Approfittiamo di questa occasione per ringraziare pubblicamente la firezione dell’Azienda sanitaria territoriale di Macerata, che una volta investita del problema, si è adoperata tempestivamente per addivenire ad una soluzione. Un ringraziamento doveroso anche a tutti i medici che negli anni si sono avvicendati per garantire un servizio sanitario fondamentale. A loro va tutta la nostra gratitudine per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrata».