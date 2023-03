In pensione, non lascia il camice.

SANITA' - Luigi Puglia, 69 anni, è stato il medico base di Fiuminata per un quarto di secolo. Lancia un appello a colleghi e colleghe: «Chi è nelle condizioni di dare una mano lo faccia»

di Alessandra Pierini

«Io un po’ di acciacchi li ho, ma cerco di rendermi utile e coprire qualche turno». Con amore per il suo lavoro, senso del dovere e solidarietà per il sistema sanitario il dottor Luigi Puglia, andato in pensione a settembre, ha deciso di rimettersi il camice e tornare al lavoro come guardia medica.

Il dottor Puglia vive a Fiuminata dove ha lavorato per 25 anni come medico di base: «Avevo fatto le prime guardie mediche nell’81 e nell’82 poi sono stato medico di base a Matelica e quindi a Fiuminata, mi poteva anche bastare»

Poi però il decreto che ha riaperto i termini permettendo ai medici di lavorare fino a 70 anni.

«Pensavo di avere smesso definitivamente ma, dopo averci pensato un po’, ho dato disponibilità per qualche turno a Recanati e San Severino. Il sistema è in difficoltà e ho pensato di dare il mio contributo per attenuare i problemi. Poi qualche giorno fa nel Milleproroghe è stata allargata la possibilità su base volontaria per medici generici, pediatri e guardie mediche di lavorare fino a 72 anni in attesa che si laureino nuovi medici. Non so se continuerò e fino a quando ma se continueranno ad esserci turni scoperti vedrò di prolungare ancora la mia attività. E già sappiamo che ad esempio nel mese di aprile ci saranno dei turni da coprire».

E il dottor Puglia lancia un appello ai suoi colleghi e colleghe: «Chi è nelle condizioni di dare una mano lo faccia. D’altronde si tratta di qualche turno e si riesce a compensare con i giorni di riposo che di solito sono diversi. Penso che arriveranno nuovi laureati e che in un paio di anni questa situazione di carenza si riuscirà a compensare ma intanto ognuno può fare la sua parte».