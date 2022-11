CASTELRAIMONDO - L'appello del sindaco Patrizio Leonelli a sei anni dal terremoto: «Dobbiamo essere sempre attenti e vigili, visto che siamo in un territorio sismico questa attenzione va messa nella costruzione degli edifici, quindi nella prevenzione. Se non abbiamo avuto vittime nelle nostre zone lo dobbiamo proprio a quanto fatto dopo il sisma del 1997»

«Sono passati ormai 6 anni dal terremoto che ha devastato le nostre zone. Purtroppo abbiamo ancora persone che non sono riuscite a rientrare nelle loro case e penso che ancora per diverso tempo sarà così». Inizia con queste parole il messaggio del sindaco di Castelraimondo Patrizio Leonelli a sei anni dal sisma. «Il mio lavoro e il mio augurio vanno proprio nella direzione di far tornare a casa tutte le famiglie sfollate. Non abbiamo ditte a sufficienza per far accelerare la ricostruzione, non abbiamo tecnici a sufficienza per le progettazioni, a Castelraimondo come nei comuni vicini – sottolinea il primo cittadino -. Siamo oberati di lavoro e non riusciamo a smaltirlo come dovremo. Ci si è messo di mezzo anche il rincaro dei materiali e dell’energia, non bastavano terremoto e pandemia. È una situazione un po’ anomala che però deve terminare al più presto. Questo sisma ci ha ricordato poi che siamo gente dura e abituata purtroppo alle sofferenze. Dobbiamo essere sempre attenti e vigili, visto che siamo in un territorio sismico questa attenzione va messa nella costruzione degli edifici, quindi nella prevenzione. Se non abbiamo avuto vittime nelle nostre zone lo dobbiamo proprio a quanto fatto dopo il sisma del 1997 – conclude Leonelli -. Speriamo che fra un anno, al prossimo anniversario, la situazione sia ben diversa da ora e soprattutto non ci siano altre emergenze nel mezzo che condizionino di nuovo tutto lo scenario».