San Ginesio elogia Legnini,

nuovo cittadino onorario

CERIMONIA in onore del commissario alla ricostruzione in programma sabato alle 16,30 nell’auditorium di Sant’Agostino

19 Ottobre 2022 - Ore 17:11 - caricamento letture

Si terrà sabato 22 ottobre alle 16,30, all’auditorium di Sant’Agostino, la seduta del Consiglio Comunale di San Ginesio aperta a tutta la cittadinanza per il conferimento, all’unanimità, della cittadinanza onoraria a Giovanni Legnini, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016. La cerimonia, fortemente voluta dal sindaco Giuliano Ciabocco, la cui idea venne già anticipata lo scorso mese di luglio in occasione del “Premio Sibilla”- assegnato allo stesso Legnini- ha trovato il pieno assenso da parte di tutti i consiglieri.

«Lo stesso Ciabocco, in molteplici iniziative, non ha mai perso occasione di sottolineare il cambio di marcia nella ricostruzione post sisma avvenuto grazie all’onorevole Legnini, specie se confrontato con l’immobilismo degli altri commissari che lo hanno proceduto – si legge in una nota del Comune ginesino -. Le motivazioni della cittadinanza onoraria saranno illustrate durante la seduta di Consiglio e sarà senz’altro l’occasione per ribadire l’indiscussa capacità del Commissario ad immedesimarsi nei problemi delle zone colpite dal sisma 2016, come San Ginesio, e al suo infaticabile impegno nel districare situazioni complesse al fine di giungere più velocemente possibile a soluzioni perseguibili. La delicata fase della ricostruzione, seppur ancora critica per gli iter burocratici e procedurali che necessariamente devono essere rispettati, per merito di Legnini e dei suoi collaboratori ha potuto affidarsi a metodi operativi più snelli, rapidi e soprattutto efficaci».

© RIPRODUZIONE RISERVATA