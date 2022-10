Uffici comunali di Camerino,

inaugurazione della nuova sede

POST SISMA - Taglio del nastro domani, la soluzione temporanea prevede tutti i vari settori in un unico edificio in via Conti di Statte

25 Ottobre 2022 - Ore 16:48



Verrà inaugurata domani, mercoledì 26 ottobre, alle 10.30, la nuova sede temporanea degli uffici comunali in via Conti di Statte a Camerino. «Si tratta di una nuova sistemazione – spiega il sindaco Roberto Lucarelli – che vede in un unico edificio tutti i vari settori del Comune: al piano terra gli affari generali, il settore finanziario e la polizia locale, nel piano superiore l’ufficio del sindaco e del segretario comunale, la segreteria, l’urbanistica, la ricostruzione privata e i lavori pubblici». Dal 27 ottobre tutti gli uffici saranno pienamente operativi. Il numero del centralino è: 0737 431401.

