La terra trema nel Piceno:

due scosse di 4.1 e 3.6 a Folignano

avvertite anche nel Maceratese

TERREMOTO - Sono state registrate dall'Ingv alle 12,24 e un minuto dopo. Nell'Ascolano gli studenti sono stati fatti uscire dagli edifici scolastici

22 Settembre 2022 - Ore 13:04 - caricamento letture

Paura nel Piceno per due scosse di terremoto, con epicentro localizzato a 4 chilometri a sud-ovest di Folignano, avvertite anche in alcuni comuni del Maceratese, nel Fermano, e nella zona del confinante Abruzzo. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la prima è stata registrata alle 12,24 ed è stata pari a 4.1 di magnitudo, ad un profondità di 24 chilometri, un minuto dopo la seconda pari a 3.6 e stesso epicentro, ad una profondità di 10 chilometri. Sono state avvertite distintamente in tutto l’Ascolano, nelle scuole gli studenti sono stati fatti uscire fuori dagli edifici.

La terra ha continuato a tremare due minuti dopo (2.0), mentre dalle 12,35 i movimenti tellurici di assestamento sono proseguiti e si sono anche spostati a Civitella del Tronto, Teramo (2,5), per riprendere sempre vicino Folignano alle 12,45 (2.1). Nei primi minuti successivi alle scosse, ai vigili del fuoco di Ascoli non sono arrivate telefonate per segnalare problemi o danni. In ogni caso, dal Comando provinciale è partita la richiesta di sopralluogo aereo. Dalla base di Pescara si è pertanto alzato in volo l’elicottero per sorvolare tutta la zona per la verifica di eventuali danni. I pompieri ascolani sono intervenuti in due, tre situazioni per “apertura porta”. Motivo? Quando c’è stata la scossa, c’è chi è uscito di corsa dalla propria abitazione chiudendosi la porta alle spalle, Passata la paura, non è quindi potuto rientrare in casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA