Ricostruzione pubblica a Pieve Torina

«A primavera pronti sei appartamenti»

IL SINDACO Alessandro Gentilucci annuncia che in via Guido Rossa il cantiere è a buon punto: «E' un progetto strategico»

15 Ottobre 2022 - Ore 13:40 - caricamento letture

Proseguono i lavori di ricostruzione pubblica a Pieve Torina. «In via Guido Rossa il cantiere è a buon punto – sottolinea il sindaco, Alessandro Gentilucci – e per la prossima primavera avremo sei appartamenti a disposizione per altrettante famiglie:

un segnale importante per l’intera comunità, a significare che, nonostante le difficoltà, ci si muove anche sul piano degli interventi di nostra diretta competenza, per tentare di recuperare, almeno in parte, quella normalità che tutti, qui, agognano».

La palazzina residenziale è di proprietà comunale e si trova nel cuore del paese: «Questo progetto è strategico – prosegue Gentilucci – perché, oltre a consentire il ritorno di sei nuclei familiari, è stato progettato e viene realizzato non solo tenendo conto dell’adeguamento sismico strutturale, ma anche dell’abbattimento delle barriere architettoniche e dell’efficientamento energetico, quindi qualità della vita e possibilità, per tutti, di poter accedere agli appartamenti. Certo, siamo ancora in stand by con tanti, troppi progetti, in attesa che vengano approvati e finanziati. Mi auguro – conclude il sindaco – che i troppi progetti in attesa di finanziamento possano essere sbloccati al più presto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA