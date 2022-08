Domande Cas, un altro mese di tempo:

si va verso la proroga

IL CAPO della Protezione civile ha inviato un messaggio alla Regione, che a sua volta ha informato i sindaci. C'è una bozza di ordinanza che posticipa al 15 ottobre il termine ultimo, si attende l'ufficialità

31 Agosto 2022

di Francesca Marsili

La Protezione civile procede verso la proroga di un mese della scadenza per la presentazione della domanda per il rinnovo del Cas, Sae e “invenduto” (solo per il comune di Tolentino): dal 15 settembre si passa al 15 ottobre. A portare a conoscenza i sindaci del territorio della volontà di differire la scadenza è stato l’assessore regionale alla Ricostruzione Guido Castelli che nella giornata di ieri ha inviato loro un messaggio.

«Il capodipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio – si legge nel breve testo inoltrato dell’assessore regionale – ha trasmesso alla Regione la bozza dell’ordinanza che differisce al 15 ottobre il termine per la presentazione della domanda».

Manca solo l’ufficialità e la Regione Marche, una delle quattro regioni colpite dal sisma del 2016, ha la volontà di sottoscrivere tale proroga. La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente all’indirizzo http://appsem.invitalia.it, piattaforma telematica attraverso la quale i cittadini dovranno dichiarare la permanenza dei requisiti per continuare ad usufruire delle misure assistenziali sisma 2016, pena la decadenza dei benefici. In previsione di tale scadenza i Comuni si sono mossi per fornire assistenza. Tolentino ha attivato un ufficio dedicato a Palazzo Sangallo, in piazza della Libertà, dove, previo appuntamento telefonico allo 0733/901680 per evitare file, i cittadini che hanno difficoltà nella compilazione e quindi nella presentazione della domanda avranno il supporto dei dipendenti comunali preposti a questo servizio. «La popolazione sta invecchiando – sottolinea l’assessore alla Ricostruzione del comune di Tolentino Flavia Giombetti – il nostro intento è quello di fornire supporto a coloro sono meno avvezzi all’uso della rete internet dato è necessario essere in possesso di Spid, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Ad oggi – conclude Giombetti – dal 27 luglio, giorno di inizio dell’attività dell’ufficio dedicato, nonostante per diverse settimane a causa il periodo di ferie si è lavorato con un solo dipendente comunale dedicato a questo servizio, sono state supportate e inoltrate circa 500 domande». L’auspicio del primo cittadino di Tolentino Mauro Sclavi è che tale proroga venga ufficializzata.

Il sindaco di Pollenza Mauro Romoli nei primi giorni di agosto ha inviato ai 75 nuclei familiari del suo comune, percettori delle misure di sostegno, una lettera per ricordare loro la scadenza e che la domanda può essere inoltrata anche da un soggetto appositamente delegato dall’interessato in possesso di uno dei tre sistemi di riconoscimento digitale. Romoli sottolinea inoltre che «chi è in difficoltà nella presentazione può rivolgersi al proprio Comune. Nell’ordinanza infatti – spiega Romoli- è citato che l’istanza può essere presentata da “soggetto delegato”, possibilità che inizialmente non era prevista e che aveva sollevato polemiche dato che non tutti hanno lo spid ed anche chi ce l’ha, a volte, non possiede la confidenza con i mezzi digitali. L’introduzione della possibilità di rivolgersi ad un soggetto delegato: Comune, Patronato, etc – conclude il sindaco di Pollenza – è stata data appunto per facilitare questi tipi di soggetti. I Comuni negli anni passati hanno assunto del personale pagato con i soldi del terremoto e penso che fornire questo tipo di assistenza sia il minimo».

