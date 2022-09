Next Appennino Lab al via,

la sfida parte da Amandola:

ricostruire, rigenerare e neopopolare

L'APPUNTAMENTO domani alle 17, le relazioni affidate a Gino Sabatini, presidente Camera di Commercio, Franco Capponi, sindaco di Treia e rappresentante Anci nella Cabina di regia Ricostruzione Sisma e Monica Mancini Cilla, vicepresidente Sviluppo Europa Marche

21 Settembre 2022 - Ore 15:29 - caricamento letture

Parte domani da Amandola, dopo aver rinviato l’appuntamento di Fabriano la scorsa settimana a causa della tragedia che ha colpito le Marche, Next Appennino Lab il programma di attività di Fondazione Symbola in attuazione del Protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario Sisma 2016, il Coordinatore della struttura tecnica di missione Sisma 2009, il Dipartimento Casa Italia e le Fondazioni Symbola, Aristide Merloni, Magna Carta, gli Istituti Adriano Olivetti e Censis e le Associazioni Legambiente, Federtrek ed Uncem. L’appuntamento si terrà presso la Sala Consiliare – Palazzo Comunale in Piazza Risorgimento. I lavori inizieranno alle 17 con i saluti di Adolfo Marinangeli, sindaco di Amandola e l’introduzione di Fabio Renzi, segretario generale Fondazione Symbola. Le relazioni di apertura saranno affidate a Gino Sabatini presidente Camera di Commercio delle Marche; Franco Capponi, sindaco di Treia, rappresentante Anci Marche nella Cabina di regia Ricostruzione Sisma 2016 e Monica Mancini Cilla, vicepresidente Sviluppo Europa Marche. Interverranno Paolo Pigliacelli, esperto specialista Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 sostegno agli investimenti (misura b1) – valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie (misura b3); Amadio Salvi, esperto Unioncamere interventi per il turismo, la cultura, lo sport e l’inclusione (misura b2).

«Next Appennino Lab è l’iniziativa di Fondazione Symbola – dichiara Fabio Renzi, segretario generale di Fondazione Symbola – per promuovere Next Appennino il programma per il rilancio economico e sociale delle regioni del Centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, finanziato dal Fondo Complementare al Pnrr per le Aree Sisma a favore delle imprese per sostenere investimenti sul territorio https://nextappennino.gov.it. Il progetto di Fondazione Symbola Next Appennino Lab prevede la realizzazione di 8 workshop e 5 webinar, rivolto agli enti, alle istituzioni e alle realtà sociali e imprenditoriali dei territori interessati. I temi saranno quelli della valorizzazione e rifunzionalizzazione del patrimonio pubblico e dei beni comuni che possono avere una destinazione economica, sociale, culturale e turistica, dell’economia circolare e della valorizzazione e promozione dei settori agroalimentare, forestale e dell’allevamento, della filiera del legno e al recupero dei materiali derivanti dalle macerie».

«Siamo orgogliosi di poter ospitare ad Amandola un’iniziativa di grande importanza quale Next Appennino Lab promossa da Fondazione Symbola – dichiara Adolfo Marinangeli, sindaco di Amandola – per sostenere il rilancio economico e sociale delle regioni del Centro Italia colpite dal terremoto del 2016. Il tema del rilancio delle aree interne è al centro della nostra azione amministrativa e per Amandola sarà di fondamentale importanza questa iniziativa anche per affrontare le questioni legate al Fondo Complementare al Pnrr per le Aree Sisma».

«Questa è un’iniziativa che come Camera Marche ci coinvolge su più fronti – dichiara Gino Sabatini, presidente Camera di Commercio delle Marche – innanzitutto in quanto soggetti coinvolti nella gestione dei fondi Pnrr in stretta collaborazione con Regione Marche e Svem in una strategia multilivello con le autorità governative centrali e regionali per dare priorità alla semplificazione e all’operatività. Per questo abbiamo avviato dalla scorsa estate una serie di incontri istituzionali e tecnici sul territorio e on line per agevolare la realizzazione di progetti volti al rilancio economico e sociale delle Aree Sisma 2009-2016, a partire proprio dagli interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive. Come Camera siamo impegnati in prima linea nella strategia di rilancio dei borghi, sostenendo le progettualità regionali e promuovendo un bando che sostiene l’apertura di attività commerciali nei paesi dell’entroterra. Infine ma non meno importante siamo soci Symbola e nello specifico partner del programma di Next Appennino Lab, una priorità per noi strategica e che affrontiamo forti della filiera istituzionale».

«La Svem agenzia di sviluppo della Regione Marche – dichiara Monica Mancini Cilla, vicepresidente Sviluppo Europa Marche – è parte integrante del progetto Next Appenino per l’informazione, accompagnamento e diffusione dei bandi. La Svem si occuperà dell’apertura degli sportelli a servizio del territorio degli 85 Comuni del Cratere: in provincia di Ascoli Piceno e Macerata presso gli uffici dell’USR (Uffici Speciali alla Ricostruzione) nella provincia di Fermo presso gli uffici della provincia “Abbiamo iniziato un lavoro in sinergia con Unionecamere e Camera di Commercio delle Marche al fine di intercettare tutti gli investimenti utili per la ricostruzione socio economico delle aree del sisma».

© RIPRODUZIONE RISERVATA