Piazza intitolata a Maria Cappa

VISSO - L'amministrazione ha deciso di dedicare alla fondatrice dell'Unitalsi locale scomparsa nel 2003 una parte della nuova area commerciale

1 Settembre 2022 - Ore 16:35 - caricamento letture

di Monia Orazi

Avrà un nome la piazza della nuova area commerciale di Visso. Sarà intitolata alla memoria della fondatrice dell’Unitalsi di Visso, Maria Cappa prematuramente scomparsa nel 2003. Anche la zona antistante le due strutture commerciali gemelle donate da Cariverona e Nero Giardini avrà un nome, si chiamerà largo Martiri delle Foibe. Lo ha deciso la giunta comunale guidata dal sindaco Gian Luigi Spiganti Maurizi. L’inaugurazione dovrebbe tenersi il prossimo 10 settembre.

In tanti a Visso ricordano Maria Cappa, la sua tenace caparbietà nel portare avanti quella forma delicata e umile di volontariato che ha nell’accompagnamento di malati e disabili in pellegrinaggio a Lourdes, il cuore del servizio dell’Unitalsi. Basta parlare con qualsiasi persona che in paese l’abbia conosciuta, per sentirsi descrivere una donna che amava aiutare il prossimo, profondamente devota, che amava i giovani e li esortava sempre ad impegnarsi e a mettersi alla prova nel volontariato. Dal primo pellegrinaggio organizzato a Lourdes nell’estate del 1972, alla volontà di dare vita ad un gruppo vissano vero e proprio dell’Unitalsi, Maria Cappa non si arrese agli ostacoli sulla sua strada e con il suo carisma e la sua determinazione fondò l’associazione, con il gruppo tuttora attivo. Si legge nella delibera: «Maria Cappa, nata e vissuta a Visso, sin dal 1972 è stata la fondatrice e capogruppo del ‘Gruppo Unitalsi’ di Visso. Grazie al suo operato moltissimi giovani di Visso e non solo, hanno partecipato con entusiasmo alle tante attività di volontariato che si sono svolte e si svolgono tutt’oggi, sia all’interno della nostra parrocchia Santa Maria di Visso, sia partecipando ai ‘treni malati’ che si svolgono a Lourdes, Loreto e in molti altri posti. Grazie al suo instancabile operato, molti ragazzi impegnati nelle attività nell’Unitalsi, sono cresciuti condividendo i valori di solidarietà aiutando le persone meno fortunate ed evitando al contempo compagnie pericolose, che avrebbero portato sulla via sbagliata. Donna di carisma e delicatezza, ha speso tutta la sua vita per questa missione. Grazie al suo operato, il gruppo Unitalsi di Visso è tutt’oggi attivo e si si prepara a celebrare il 50esimo anno di attività».

L’amministrazione di Visso ha voluto anche premiare gli studenti delle scuole superiori che hanno avuto una media dei voti superiore all’otto, donando loro una borsa di studio di 444 euro ciascuno. Riceveranno la borsa di studio due studenti del quarto linguistico, due del primo scientifico, due del quinto liceo classico, uno del quinto scienze umane, uno del quarto classico e uno del primo anno di sistemi informativi aziendali.

