TAGLIO DEL NASTRO in piazza Maria Cappa. Il segretario dell'associazione Menichelli: «La sfida del futuro sarà favorire un richiamo nel turismo enogastronomico e naturalistico, che vede nell’artigianato un volano importante». Il sindaco Spiganti Maurizi: «Un ulteriore tassello per riportare il Paese allo splendore di un tempo»

È stata inaugurata oggi la nuova sede di Confartigianato Imprese Macerata- Ascoli Piceno-Fermo a Visso. I locali si trovano in piazza Maria Cappa, l’area commerciale realizzata dopo il sisma. Il taglio del nastro, molto partecipato, ha visto le autorità civili del territorio condividere con l’associazione questo importante traguardo, con il segretario generale di Confartigianato interprovinciale Giorgio Menichelli, che ha ripercorso le tappe che hanno portato alla nuova struttura.

«Sono passati sei anni dal terremoto – le sue parole – e noi siamo ancora qui. Dopo il sisma, con l’inagibilità della sede storica di Confartigianato a Visso, siamo prima stati due anni in un camper attrezzato, poi in un container. Ci siamo sempre impegnati nel mantenere una presenza fissa nel territorio e oggi inauguriamo questa sede messaci a disposizione dal Comune, che ringraziamo. Per noi la nuova sede ha un significato particolare, perché ci permette di garantire il servizio in spazi dignitosi, rispondendo alle aspettative di imprese e famiglie. Nei quattro Comuni che interessano la sede di Visso (ci sono anche Castelsantangelo sul Nera, Pieve Torina e Ussita) serviamo circa 120 aziende e un centinaio di attività commerciali. Vogliamo consolidare la nostra presenza e fare la differenza: la sfida del futuro, assieme al Comune e a tutti i soggetti del territorio, sarà favorire un richiamo nel turismo enogastronomico e naturalistico, che vede nell’artigianato un volano importante».

Il presidente territoriale Enzo Mengoni ha voluto ringraziare «la popolazione di Visso e più in generale del cratere, che ha resistito in questi anni difficili e resiste tuttora, mettendo in campo forze davvero speciali». Quindi il sindaco di Visso, Gian Luigi Spiganti Maurizi, ricordando anche il lavoro del suo predecessore Giuliano Pazzaglini (presente all’appuntamento), si è augurato che questa sede rappresenti un ulteriore tassello «per riportare il Paese allo splendore di un tempo».

All’inaugurazione hanno partecipato il consigliere regionale e vicepresidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui (che ha portato i saluti del presidente Francesco Acquaroli), il consigliere regionale Renzo Marinelli, il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabbatini, il sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci, il vicesindaco di Castelsantangelo sul Nera Sandro Riccioni, il maresciallo Bragagnolo della caserma dei carabinieri di Visso e il parroco don Gilberto Spurio, il quale ha impartito la benedizione ai locali. Presenti, inoltre, i rappresentati delle banche del territorio: Lucia Jaiani, responsabile business Bper Banca e Cesare Sepi, direttore filiale Pieve Torina Intesa Sanpaolo. La giornata ha visto quindi alcuni momenti conviviali, con Confartigianato che ha rilanciato Sentieri di Gusto, appuntamento che guida i visitatori alla scoperta di percorsi naturali e delle eccellenze enogastronomiche del luogo, con una serie di iniziative.