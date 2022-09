Pnrr e ricostruzione,

sette assunzioni a tempo determinato

SAN SEVERINO - Il Comune ha sottoscritto un accodo di partenariato con l’Unione Montana Potenza Esino Musone

Il Comune di San Severino ha sottoscritto un accodo di partenariato con l’Unione Montana Potenza Esino Musone per assunzioni di personale a tempo determinato come previsto da uno specifico decreto del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Giovanni Legnini nei territori interessati dagli eventi sismici «con particolare, anche se non esclusivo riferimento, alle attività attuative degli interventi previsti dal piano complementare al Pnrr per il terremoto – si legge nella nota -. Al riguardo, sono state individuate specifiche unità di personale assegnate formalmente ai Comuni per le esigenze delle centrali uniche di committenza e delle stazioni uniche appaltanti. Il Comune di San Severino, nello specifico, risulta assegnatario di sette unità di personale di cui quattro da assegnare, mediante convenzione, all’Unione Montana Potenza Esino Musone proprio per l’espletamento degli adempimenti connessi alle procedure di gara propedeutiche alla realizzazione degli interventi».

