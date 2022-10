Regione, la nuova giunta in arrivo:

la Lega punta su Biondi alla Cultura

e Acquaroli sul vicesindaco di Ascoli

MACERATA - Il governatore dovrebbe chiudere nei prossimi giorni la partita del rimpasto e potrebbe scegliere Giovanni Silvestri come sottosegretario. Per la presidenza della commissione Sanità il Carroccio ha indicato Anna Menghi. Sicuri nuovi assessori sono l’ascolano Andrea Antonini e l’anconetano Carlo Ciccioli

di Luca Patrassi

Ascoli sorpassa Macerata, a destra. Con il sostegno del centrodestra locale. Alle scorse politiche si è vista l’ascolana Giorgia Latini candidata nel collegio di Macerata della Camera, ora si assiste al rimpasto della giunta regionale e si annunciano altri innesti ascolani. Per un assessore che esce (Guido Castelli) ne subentra un altro (il leghista Andrea Antonini) e fino a qui tutto normale, la novità arriva dai rumor che danno l’attuale vicesindaco di Ascoli Gianni Silvestri, civico ma azzurro di nascita politica, in pole per andare a fare il sottosegretario del governatore Francesco Acquaroli prendendo le deleghe finora in mano appunto ad Acquaroli. Insomma un centrodestra marchigiano a trazione ascolana e pedemontana maceratese (Pasqui, Saltamartini e Marinelli).

La provincia maceratese perde la presidente della commissione Sanità, Elena Leonardi, portorecanatese, eletta al Senato e non è detto che il ruolo passi alla leghista maceratese Anna Menghi, è possibile che Fdi reclami quel ruolo per un esponente di partito.

Per sostituire Giorgia Latini all’assessorato regionale alla Cultura era in pole la dirigente fermata della Regione Daniela Tisi ma i vertici della Lega starebbero valutando un criterio di selezione diverso, spazio alle preferenze e agli eletti sempre rimanendo la scelta su una donna: il nome che potrebbe passare è quello di Chiara Biondi, fabrianese, altro territorio che – governi la sinistra o la destra – in Regione ha sempre il suo appeal. Silenzio a Palazzo Raffaello, il governatore Francesco Acquaroli dovrebbe definire il rimpasto nei prossimi giorni. Sicuri nuovi assessori (come anticipato da Cronache Maceratesi) sono l’ascolano Andrea Antonini e l’anconetano Carlo Ciccioli, la terza pedina dovrebbe essere infine Chiara Biondi.

