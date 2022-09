Cresce l’affluenza nel Maceratese,

alle 12 ha votato il 19,88%

ELEZIONI - La prima rilevazione: cinque anni fa aveva votato il il 19,26%. Il dato della nostra provincia è leggermente inferiore a quello regionale ma superiore alla media nazionale. Spicca Visso, a Camporotondo il più basso. I numeri delle principali città

Affluenza in crescita nel Maceratese. Nella prime rilevazione delle 12 è aumentato, rispetto a cinque anni fa, il numero di persone che si è recato alle urne sia per la Camera che per il Senato. Da quest’anno, infatti, non c’è distinzione tra i due rami del Parlamento: visto che anche i 18enni possono votare per il Senato.

Nella nostra provincia ha votato il 19,88% degli aventi diritto, contro il 19,26% del 2018. Un dato leggermente inferiore alla media regionale, che si è attestata al 20,15% (19,79% nel 2018), e superiore invece alla media nazionale.

Tra i comuni più grandi. Civitanova ha fatto registrare un 19,42% (era al 17% nel 2018); Macerata in linea con cinque anni fa: 20,49% oggi, 20,48% cinque anni fa; Recanati è al 18,74%, contro il 17,02% del 2018; Potenza Picena è al 18,79%, era al 16,89% cinque anni fa; Tolentino è al 20,59%, 19,38% del 2018.

L’affluenza più alta è stata registrata a Visso con il 27,57%, in linea con cinque anni fa. Quella più bassa invece a Camporotondo con il 12,63%, nel 2018 era stata del 21,145%.

Si vota solo oggi fino alle 23. Nelle Marche saranno eletti 15 nuovi parlamentari (9 in meno rispetto al 2018): 10 alla Camera, 4 in altrettanti collegi uninominali (le province Ascoli-Fermo, la provincia di Macerata con Castelfidardo, Loreto, Sirolo e Numana, la provincia di Ancona e quella di Pesaro) e sei con metodo proporzionale in un unico collegio plurinominale rappresentato da tutta la regione; sei al Senato: due arriveranno da altrettanti collegi uninominali (Macerata-Fermo-Ascoli e Pesaro-Ancona), gli altri 3 sono attribuiti in un unico collegio plurinominale che coincide con il territorio dell’intera regione.

