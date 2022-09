Borroni gongola e passa all’incasso:

«Vittoria a traino Fdi, se ne tenga conto»

CIVITANOVA - Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia chiede alla politica cittadina di pesare il partito a livello comunale con il risultato ottenuto in questa tornata elettorale. Alle amministrative di giugno Fratelli d'Italia si era fermato al 12,57%, oggi supera il 30%

di Laura Boccanera

«Sono orgoglioso del risultato che Fratelli d’Italia ha ottenuto a Civitanova Marche, un lusinghiero 30,65% che rafforza la leadership in seno alla coalizione del centrodestra cittadino. Un dato che risulta essere di ben 5 punti percentuali superiore al dato nazionale del partito, segno che il modello Marche è sempre più apprezzato in Regione e non solo». Parole del consigliere regionale Pierpaolo Borroni indirizzate, pare, direttamente al sindaco Fabrizio Ciarapica. Fratelli d’Italia alle politiche a Civitanova sbanca tanto che va oltre il raddoppio del dato delle recenti elezioni comunali dove invece ottennero “appena” il 12,57%, pur risultando il primo partito.

«A seguito della conferma alla guida della città, Civitanova si candida a essere fra i comuni marchigiani in cui è più alto il gradimento verso il mio partito – sottolinea Borroni – anche per questo l’elezione al Senato di Elena Leonardi, coordinatrice regionale di FdI, ci fa piacere. Il nostro territorio potrà contare su una filiera istituzionale importante e tutti i civitanovesi ne trarranno beneficio. Insomma, si tratta di numeri che rappresentano il giusto riconoscimento ad anni di buon lavoro fatto da tutto il partito. Anni di lavoro che hanno portato prima alla elezione del presidente della Regione Francesco Acquaroli il quale è stato un esempio per tutta Italia. E ora anche a un senatore. Credo – conclude Borroni – che non si possa non tener conto di questa performance di FdI in ambito di politica cittadina. L’elettorato ha indirizzato in maniera chiara e netta quale deve essere la linea direttrice della politica della città».

La richiesta, piuttosto esplicita, sembra essere la prosecuzione di un discorso avviato nei mesi scorsi quando dopo il bis di Ciarapica, Fratelli d’Italia andava a caccia del terzo assessorato in giunta dopo quello di Barbara Capponi e Francesco Caldaroni. Tanto che la firma dei due assessori arrivò last minute pochi minuti prima del Consiglio comunale di insediamento. Un balletto durato settimane e che alla fine ha portato invece Forza Italia ad essere il traino della nuova giunta Ciarapica bis. Borroni riprende ora quel vecchio discorso sperando in un finale differente.

