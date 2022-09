Elezioni politiche,

al voto 36.201 civitanovesi

VERSO LE URNE - Anche 134 neodiciottenni saranno chiamati per la prima volta alle urne sia per Camera che per il Senato. I seggi e i presidenti

23 Settembre 2022 - Ore 12:30 - caricamento letture

Al voto per la prima volta a Civitanova 134 neodiciottenni. Sono 32.443 (di cui 15.494 uomini e 16.949 donne) i civitanovesi chiamati alle urne per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato a cui vanno aggiunti i votanti per corrispondenza che sono 3.758. In totale dunque gli aventi diritto ammontano a 36.201. Nel 2018, in città si recò alle urne il 75% dei votanti.

Si voterà solo domenica 25 settembre, dalle 7 alle 23. Per la prima volta gli elettori diciottenni potranno votare anche per il Senato, essendo stata abrogata la norma che impediva il voto per questo ramo del Parlamento ai minori di 25 anni.

Al termine delle votazioni, dopo le 23 inizierà lo scrutinio delle schede. I risultati comunicati da ciascuna sezione elettorale presente sul territorio della città saranno visibili sul sito del Comune. In caso di smarrimento della tessera elettorale si può chiederne il duplicato agli uffici comunali per tutta la durata delle operazioni di voto. Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid, sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza, previa richiesta al comune.

I SEGGI – Scuola media Annibal Caro (1 – 2 – 3 – 4 – 9), scuola materna di via Menotti (5 – 6), scuola elementare Dante Alighieri (10– 21 – 22), scuola elementare A. Garibaldi (7 – 8 – 12 – 13 – 14 – 16 – 33), scuola elementare San Marone (11 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 34), scuola media Pirandello (23 – 27 – 36 – 37), scuola elementare Fontespina (24 – 25 – 26), scuola elementare Santa Maria Apparente (28 – 35 – 38), scuola elementare Sant’Agostino (29 – 30 – 31 – 32), ospedale (39), Casa di cura Villa Pini (40).

Questi i nomi dei presidenti di seggio nelle 40 sezioni cittadine: Bartolini Carlo, Talamonti Eulalia, Mangiaconi Michela, Santandrea Roberto, Bompadre Andrea, Bevilacqua Rosanna, Doria Malisa, Forani Silvia, Astolfi Elena, Iezzi Lidia, Mancini Veronica, Tirabassi Emanuela, Valeriani Antonietta, Ferraccioni Luisa, Bizzarri Roberta, Tesei Osvaldo, Cardelli Daniele, Scalabroni Stefano, Caniglia Michela, Ciampechini Andrea, Calcinaro Pierluigi, Martellini Moira, Paolucci Anna, Paci Giuseppe, Titini Sabrina, Tran Thi Thuy Trang (Lisa), Di Vincenzo Giuseppe, Mandolesi Loredana, Giusepponi Moira, Cecarini Selvaggia, Mayerle Margherita, Camillucci Leonardo, Sicolo Pierpaolo, Pezzoni Federico, Cestola Recchi Valentina, Falappa Paola, Tirabassi Orietta, Giuggioloni Carlo, Troiani Gabriele, Calzetti Cristina, Baffo Tamira, Battistelli Isabella.

