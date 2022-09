21 Settembre 2022

ore 19:40

Meno quattro giorni alle elezioni politiche del 25 settembre. Pronti a votare in massa anche i maceratesi chiamati alle urne per eleggere i nuovi rappresentanti al Parlamento. Per la prima volta i diciottenni esprimeranno la loro preferenza anche per il Senato. Sono proprio i giovani i più indecisi alla ricerca di forze politiche attente alle loro esigenze. Ambiente, crisi energetica, economia le preoccupazioni degli intervistati da Cronache Maceratesi tra le bancarelle al mercato di Macerata.