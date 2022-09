Macerata, incontro coi candidati di centrosinistra

Tolentino: il programma di Azione-Italia Viva

DIARIO ELETTORALE - Gli appuntamenti di giovedì. Macerata Bene Comune organizza il confronto con i candidati Manzi e Esposito per il Pd, Bisonni e Serroni di Europa Verde/Sinistra Italiana. Riformisti Tolentino al bar Dabliu presenta il programma del terzo polo con i coordinatori provinciali Lambertucci, Di Lucia e Fraticelli. Ad Ancona arriva il segretario nazionale del Pci

20 Settembre 2022 - Ore 17:41 - caricamento letture

In vista delle elezioni di domenica, giovedì alle 21,15 all’Asilo Ricci di Macerata lista civica Macerata Bene Comune ha invitato i candidati e le candidate della coalizione di centrosinistra per un confronto sui programmi elettorali. Titolo dell’incontro “Ma qual è un programma progressista, ecologista e di sinistra?”. Saranno presenti Irene Manzi e Fulvio Esposito candidati alla Camera per il Pd, Sandro Bisonni e Luisa Serroni candidati alla Camera per l’alleanza Europa Verde /Sinistra Italiana. Modera la serata Stefania Monteverde, consigliera comunale per Macerata Bene Comune.

L’incontro è aperto a tutti e tutte. «Vuole essere l’occasione – dice la civica – per confrontarsi su temi determinanti per un paese progressista, come le politiche per l’ambiente, la scuola, i servizi pubblici, i diritti, i giovani. Ed è una proposta di partecipazione attiva per combattere l’astensionismo e il disinteresse per la cittadinanza attiva e la vita collettiva».

La lista Riformisti Tolentino, una delle tre compagini che hanno portato al successo il sindaco Sclavi e l’attuale presidente del Consiglio Comunale Alessandro Massi, sosterranno alle prossime elezioni politiche di domani i candidati del Terzo Polo, costituito da Azione e Italia Viva. «Il progetto politico guidato in questa fase da Carlo Calenda, è una tappa importante del percorso politico che abbiamo intrapreso da tempo con la decisione di dar vita alla lista che ha riunito diverse esperienze e che ha avuto un buon riscontro alle recenti elezioni comunali», dichiarano all’unisono Diego Aloisi, Assessore al bilancio e al turismo e Alba Mosca consigliere comunale.

«L’anima popolare di questa iniziativa è in linea con le mie convinzioni politiche e di tanti amici che mi hanno dato fiducia oltre che essere l’unica vera novità politica di queste elezioni», sottolinea Alessandro Massi. Il programma verrà presentato in un incontro con i candidati alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica, giovedì 22 settembre alle 18 al Dabliu bar di Tolentino. Saranno presenti inoltre i coordinatori provinciali di Italia Viva, Teresa Lambertucci e Antonello De Lucia, e di Azione Massimiliano Fraticelli. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Sempre giovedì, alle 17,20, Mauro Alboresi, segretario nazionale del Partito Comunista Italiano, sarà ad Ancona. L’appuntamento è in piazza Roma, nel quadro della campagna elettorale in cui il Pci è impegnato nelle Marche, sia alla Camera che al Senato.

