I collegi del Maceratese al centrodestra,

elette Giorgia Latini ed Elena Leonardi:

ecco i risultati dei partiti

ELEZIONI - L'assessore regionale uscente della Lega ha conquistato il seggio alla Camera con il 49,04% e 86.212 preferenze. Al secondo posto Fulvio Esposito per il centrosinistra con il 23.25%. Per il Senato si è imposta la coordinatrice di FdI con il 49,03% e 169.402 preferenze. Dietro Mirella Gattari con il 22,57%. Male il Pd, crollo Lega

26 Settembre 2022 - Ore 08:04 - caricamento letture

I due collegi uninominali nel Maceratese vanno a due donne: l’ascolana Giorgia Latini (Lega, assessore regionale uscente) alla Camera e la portorecanatese Elena Leonardi (coordinatrice regionale di FdI) al Senato.

Per quanto riguarda la Camera nel collegio uninominale che vedeva insieme tutta la provincia più i comuni di Castelfidardo Castelfidardo, Loreto, Sirolo e Numana, la candidata di centrodestra, assessore uscente della giunta regionale, ha conquistato il 49,04%, pari a 86.212 preferenze. Al secondo posto il candidato di centrosinistra Fulvio Esposito con il 23.25% e 40.856 voti, al terzo Mirella Emiliozzi con il M5S e il 12.47% e 21.920 voti, al quarto Mariano Calamita con la lista Calenda al 7.5o% e 13.178 voti, al quinto Katjuscia Delmonte con la lista Paragone al 2.75%, Alessandra Perugini con Italia Sovrana a 1.46%, Simone Marincioni con Unione Popolare a 1,24%, Daniele Cardinali e il Pci all’1%, Alessandra Contigiani con Vita all’0,85%, Clara Ferranti con Alternativa per l’Italia con 0,42%.

Sul fronte delle coalizioni, anche qui il centrodestra è trainato da Fdi, che ha ottenuto il 32,29%, pari a 56.752 preferenze; la Lega all’8,23% con 14.462 voti, Forza Italia al 7,56% e 13.290 voti, Noi moderati 0,97% con 1.708voti. Nel centrosinistra, Pd al 17,54% e 30.821 voti, Alleanza Verdi-Sinistra al 3% con 5.357, +Europa al 2,2% e 3.866, Impegno civico 821 voti e lo 0,47%.

Per quanto riguarda il Senato, il collegio uninominale vedeva insieme le province di Macerata, Ascoli e Fermo. La candidata di centrodestra Elena Eleonardi (segretaria regionale FdI) ha ottenuto il 49,03% con 169.402 voti. Al secondo posto Mirella Gattari per il centrosinistra 22,57% e 77.976 voti. Al terzo Roberto Cataldi del M5S con il 13,95 e 48.194 preferenze. Fabio Urbinati per Italia Viva-Azione 7,04% e 24.307 preferenze. Andrea Spalletti di Italexit 2,6% e 8.989 voti, Filippo Pannelli di Italia Sovrana 1,4%, Elena Compagnucci Unione Popolare 1,28%, Danilo Berardi Pci 1,07%, Giualiana Venturini Vita 0,69% e Cristiana Di Stefano Alternativa per l’Italia 0,37%.

Sul fronte della coalizioni, nel centrodestra domina sempre FdI con il 32,52% e 112.350 voti, Lega 8,47% e 29.265 voti, Forza Italia 7,25% e 25.063 preferenze e Noi moderati 0,79% e 2.724 voti. Nel centrosinistra: Pd al 17,06% e 58.947 voti, Alleanza Verdi-Sinistra 2,88% e 9.947 voti, +Europa 2,19% e 7.578 voti, Impegno civico 0,44% e 1.504 voti.

(Redazione Cm)

