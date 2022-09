«Un ministero per le aree montane,

sono il cuore verde dell’Italia

e non possono restare indietro»

ELEZIONI - L'intervento di Riccardo Marchetti, commissario regionale Lega e candidato al Parlamento, che propone per rilanciare le zone interne un fisco agevolato e una formazione scolastica locale adeguata

15 Settembre 2022 - Ore 11:41 - caricamento letture

«La Lega ha proposte concrete per restituire competitività a questi territori e combatterne lo spopolamento». Sono le parole del commissario regionale della Lega e candidato al Parlamento Riccardo Augusto Marchetti, che parla delle aree interne.

« Le aree montane del nostro Paese soffrono una carenza di infrastrutture all’avanguardia e servizi, soprattutto sociosanitari – dice Marchetti – Nelle Marche le difficoltà non colpiscono solamente le zone colpite dal sisma 2016 nel cratere dell’alto Maceratese e dell’Ascolano nei piccoli comuni come Visso, Camerino, Amandola o Comunanza, ma anche le cittadine economicamente strategiche come San Severino e Tolentino. A queste si aggiungono i crescenti disagi a nord della regione, sia nelle zone dell’alto Montefeltro che dell’entroterra fabrianese. Il potenziamento delle infrastrutture, il ripristino dei servizi essenziali e il necessario adeguamento ai nuovi bisogni è fondamentale per mantenere residenti e attività economiche. Scuole e asili sono chiusi in molte di queste aree, mettendo in difficoltà il mondo del lavoro e delle imprese».

Da qui le proposte del Carroccio. «In primis – aggiunge Marchetti – serve una definizione aggiornata di Comune montano, con una fiscalità di vantaggio per ridare slancio al lavoro in montagna. Servono meno burocrazia per gli Enti locali e più servizi per i cittadini, tenendo ben presente che la montagna è diversa dalla città. Bisogna, inoltre, sviluppare una proposta formativa scolastica locale adeguata. I vincoli, infine, vanno bene ma fatti con intelligenza. Per questo chiediamo un ministero apposito. La montagna è il cuore verde dell’Italia, non può restare indietro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA