22 Settembre 2022

ore 19:51

caricamento letture

Economia, rincari, diritti civili. Questi i temi della campagna elettorale che stanno a cuore ai civitanovesi che domenica si recheranno alle urne per le elezioni politiche. Questa mattina nelle vie centrali di Civitanova ancora tanti turisti (anche stranieri) e pendolari che non torneranno a casa per il voto. Abbiamo raccolto le parole, i dubbi (e le certezze) alla vigilia del voto. Per chi si asterrà e ha già deciso di non andare alle urne, molti di più (la larga maggioranza) hanno già scelto da chi farsi rappresentare: ad incidere nella scelta economia, questione energetica e rincari. I giovani i più attenti alla questione dei diritti civili. Ma tanti sono ancora gli indecisi che si affideranno alla lettura dei programmi politici per fare una scelta. E poi c'è anche Tik tok....