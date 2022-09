All-in del centrodestra negli uninominali:

i sei che hanno staccato un pass per Roma

ELEZIONI - I collegi di Camera e Senato nelle Marche sono tutti stati assegnati alla coalizione composta da FdI, Lega, Forza Italia e Noi moderati. Eletti: Giorgia Latini, Elena Leonardi, Francesco Battistoni, Mirco Carloni, Stefano Benvenuti Gostoli, Antonio De Poli

26 Settembre 2022 - Ore 09:33 - caricamento letture

Il centrodestra fa il pieno nelle Marche trainato da Fdi e conquista i quattro seggi previsti per l’uninominale della Camera e i due per l’uninominale del Senato. In sei sono già sicuri quindi di entrare in Parlamento. Alla Camera Giorgia Latini (Lega), Francesco Battistoni (Forza Italia), Stefano Benvenuti Gostoli (FdI) e Mirco Carloni (Lega). Per il Senato: Antonio De Poli (Udc) e Elena Leonardi (FdI). Mancano nove parlamentari che saranno eletti al proporzionale.

COLLEGIO 1 CAMERA, PROVINCE DI ASCOLI E FERMO – Francesco Battistoni per il centrodestra ha conquistato il 47,66% e 90.807 voti. Al secondo posto Meri Marziali per il centrosinistra con il 23,25% e 44.306 voti; al terzo Giorgio Fede per il M5S con il 15,08% e 28.738 voti; al quarto Maria Stella Origlia per Italia Viva-Azione con il 6,61% e 12.591 voti. Via via tutti gli altri sotto al 3%.

COLLEGIO 2 CAMERA, PROVINCIA MACERATA (più i Comuni di Castelfidardo, Numana e Sirolo) – Giorgia Latini per il centrodestra ha conquistato il 49,04%, pari a 86.212 preferenze. Al secondo posto il candidato di centrosinistra Fulvio Esposito con il 23.25% e 40.856 voti, al terzo Mirella Emiliozzi con il M5S e il 12.47% e 21.920 voti, al quarto Mariano Calamita con la lista Calenda al 7.5o% e 13.178 voti. Via via gli altri sotto al 3%.

COLLEGIO 3 CAMERA, PROVINCIA DI ANCONA – Stefano Benvenuti Gostoli per il centrodestra ha ottenuto il 38,65%, pari a 82.716 voti. Al secondo posto Antonio Mastrovincenzo per il centrosinistra con il 31,46% e 67.323 voti; al terzo Gabriele Santarelli per il M5S con 13,86% e 29.653 voti; al quarto Francesca Cantarini per Italia Viva-Azione al 7,91% con 16.918 voti. Via via gli altri sotto al 3%.

COLLEGIO 4 CAMERA, PROVINCIA PESARO-URBINO – Mirco Carloni per il centrodestra ha ottenuto il 44,21%, cioè 80.393 voti. Al secondo posto Giordano Masini per il centrosinistra con il 27,98% e 50.889 voti; al terzo Rossella Accoto per il M5S con il 12,80% e 23.283 preferenza; al quarto Roberto Talè per Italia Viva-Azione con il 7,56% e 13.742 preferenza. Poi gli altri sotto al 3%.

COLLEGIO 1 SENATO, PROVINCE DI MACERATA-ASCOLI-FERMO – La candidata di centrodestra Elena Eleonardi (segretaria regionale FdI) ha ottenuto il 49,03% con 169.402 voti. Al secondo posto Mirella Gattari per il centrosinistra 22,57% e 77.976 voti. Al terzo Roberto Cataldi del M5S con il 13,95 e 48.194 preferenze. Fabio Urbinati per Italia Viva-Azione 7,04% e 24.307 preferenze. Via via gli altri sotto al 3%.

COLLEGIO 2 SENATO, PROVINCE DI ANCONA E PESARO-URBINO – Antonio De Poli per il centrosinistra ha vinto con il 41,29%, pari a 171.584 voti. Dietro, al secondo posto Marco Bentivogli per il centrosinistra con il 29,47% e 122.481 voti; al terzo Samuela Melini per il M5S con il 13,66% e 56.770 voti; al quarto Elena Fabbri con il 7,74% e 11.032 voti. Chiudono gli altri sotto al 3%.

(redazione CM)

